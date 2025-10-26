„Szóhoz sem jutok!" – nem akárhogy tért vissza horrorsérüléséből a DVTK félbeszakított játékosa

Pontosan 266 nap telt el a február 1-jén lejátszott Diósgyőr–Újpest és a szombat este, 2-1-es hazai sikerrel véget ért Diósgyőr–Paks között. Ennyit várt a DVTK védője, Szatmári Csaba arra, hogy ismét kezdő lehessen a miskolci csapatban, miután az előző idény 18. fordulójában súlyos sérülést szenvedett.

Szatmári Csaba 266 nap után kezdett újra a Diósgyőr Paks elleni meccsén (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A diósgyőri Szatmári Csaba fájdalmán egyből látszott, hogy nagy a baj

Pedig azon az ominózus februári találkozón sokáig jól alakultak a dolgok. Az 56. percben éppen Szatmári Csaba találatával egalizált a Diósgyőr, amelynek vezetőedzője a 67. minutumban cserére kényszerült: a gólszerző nem tudta folytatni a játékot. Szatmárit a 64. perc végén próbálta szerelni az újpestiek fiatal játékosa, Kaczvinszki Dominik, akit belépője után azonnali piros lappal állított ki a játékvezető.

Rögtön látszott, hogy nagy a baj, Szatmári szinte még földet sem ért, amikor már a bal lábához kapott. A lesújtó diagnózist másnap ismertette a DVTK: a klub orvosigazgatójának tájékoztatása szerint Szatmárinak eltört a bokája és a bokaszalagjai is elszakadtak, ez pedig azt jelentette, hogy a futballista leghamarabb három hónap elteltével állhat újra edzésbe.

Hosszú út vezetett újra a DVTK kezdőcsapatáig

Amint arra számítani lehetett, a rehabilitáció elhúzódott a tavaszi szezon végéig, sőt, ezt követően Szatmári sokáig még az új idény kezdetén sem volt kerettag a Diósgyőrben. A játékos először szeptember 27-én, a Debrecen elleni meccsen ülhetett le a kispadra, ám az ezt követő kisvárdai bajnokin megint csak nem fért be a meccskeretbe.

Október 18-án, az ETO FC ellen már igen: a 3-1-re elveszített meccs második félidejére becserélték Szatmárit, aki mégsem lehetett maradéktalanul elégedett, miután öngólt vétett.

Ilyen előzmények után október 25-én a Diósgyőr a listavezető Paksi FC-t látta vendégül az NB I 11. fordulójában. Nem a DVTK volt a találkozó esélyese, mégis 2-1-re nyerni tudott, ezzel elrontva a paksiak vezetőedzőjének, Bognár Györgynek az ünnepét – a tréner a Paks történetének holtversenyben legtöbb meccsén irányító edző lett.

Ezt az összecsapást hosszú idő után először végigjátszotta Szatmári Csaba, aki nem mellesleg jó játékkal járult hozzá csapata idénybeli első hazai sikeréhez.

Ennél jobban nem is alakulhatott volna

A lefújás után a mérkőzést közvetítő M4 Sport riportere természetesen Szatmári Csabát is kérdezte, a futballista pedig kijelentette: a találkozó előtt nagy nyomás volt a diósgyőri labdarúgókon, de ezzel a sikerrel ez már a múlté.