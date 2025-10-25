Már nem veretlen, hanem nyeretlen a Paks, amit Bognár György örömmel aláír

A Paks az első félidőben fölényben játszott, de nem tudott betalálni. A folytatásban jobb volt a Diósgyőr, rúgott két gólt, a listavezető csak a hosszabbításban tudott szépíteni, így 2-1-re kikapott . A Paks a 11. fordulóban szenvedte el az első vereségét. Bognár György úgy fogalmazott, az első félidőben egyenesen döntő fölényben volt a csapata, ami azért túlzás, viszont sportszerűen gratulált a DVTK-nak, mert „végül is megnyerték a meccset”.

Bognár György csalódottan hagyja el a kispadot a DVTK–Paks meccs után. A veretlenség megszakadásáról elmésen beszélt (Fotó: Paksi FC)

A Paks eddig a veretlenségi sorozatáért érdemelt elismerést, a veretlenség azonban hirtelen átfordult nyeretlenségbe, hiszen a csapat két döntetlen után szenvedett vereséget Diósgyőrött.

Nem dől össze a világ. Ha minden tizenegyedik meccsen kapunk ki, abba talán bele is egyeznénk

– kommentálta az új helyzetet szellemesen Bognár György.

Bognár Györgyöt nem érdeklik a rekordok

Az M4 Sport riportere arról faggatta Bognár Györgyöt, hogyan éli meg edzői pályafutása újabb és újabb mérföldköveit. A szókimondó edző azonban ezzel nem akart foglalkozni.

– Tényleg egyáltalán nem tartom én ezt számon, nem is tartom fontosnak egyébként. Azt fontosabbnak tartom, hogy ma két belső csatárral játszottunk végig, és bármilyen összetételben gyengék voltunk, tehát nem működött. Ez jobban izgat, mint az, hogy hányadik meccsen ültem én a padon – reagált Bognár György.