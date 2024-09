Takács Péter ismertette, hogyan fog működni Budapesten az új ügyeleti rendszer

– Hihetetlen előrelépés lesz az új ügyeleti rendszer országossá kiterjesztése, reméljük, hogy ezt a budapesti betegek is érezni fogják – mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára egy sajtótájékoztatón és háttérbeszélgetésen az alapellátási ügyeleti rendszerről, amelyhez október elsejétől Budapest is csatlakozik. Az államtitkár hangsúlyozta: ez egy olyan betegbiztonságot fokozó intézkedés, amellyel évente több ezer évet nyernek meg a magyar társadalomnak.

A kiérkezési idő a legfontosabb szempont

Mint azt részletezte, Budapesten nem vegyes, hanem külön felnőtt és gyermekügyeletek állnak fel, melyek közül az utóbbi egy teljesen új szolgáltatás lesz a fővárosban

Létrehoznak három kimondottan gyermekellátásra specializálódott ügyeleti pontot, melyeket mozgó szolgálattal is megerősítenek. Ezek az ügyeleti kocsik, melyekkel a mentőszolgálat színvonalát javították, kiválóan felszerelt autók. Ezenkívül 13 helyszínen, két sorral, összesen 26 rendelőben biztosítanak felnőtt ügyeleti pontot, ezeken felül működni fog a napközbeni ellátás két 24 órás ügyeleti ponton is.

Számos mozgóegység is a betegeket fogja szolgálni fő szabály szerint azokban a kerületekben, ahol nincs fix ügyeleti pont, melyről a fővárossal történt egyeztetés alapján döntöttek. Az eddigi alacsony színvonalú szolgáltatás helyett összesen több mint 40 egység lesz folyamatosan szolgálatban, melyeket a kórházak sürgősségi osztályának közelében helyeztek el, vagy olyan területeken, melyeket tömegközlekedéssel az esti vagy az éjszakai órákban nehezen lehet elérni. A rendszert az elérési időre optimalizálták, mivel a legfontosabb tényező a kiérkezési idő a beteghez a triázs állapotának megfelelően. A korábbiakban hiába volt ügyeleti autó a beteg közelében egy telephelyen, ha ő a körzethatáron túl tartózkodott, akkor nem látták el, ilyen többet nem történhet az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) irányítása alatt – szögezte le Takács Péter.

Az államtitkár kiemelte:

mindenki az állapotának megfelelő helyre fog kerülni: valaki az ügyeletre visznek, valakihez mentőt hívnak, mást a sürgősségi osztályra irányítanak.

Ezzel rengeteg időt nyernek, ami emberéletekben fejezhető ki. Súlyos betegségeket előznek meg azzal, hogy a beteg szűk időintervallumban jut az állapotának megfelelő ellátáshoz – állította.

A háziorvosok szerepe

A háziorvosok rendszerhez csatlakozásáról szólva Takács Péter egyértelműsítette: nincs olyan kormányzati szándék és utasítás, hogy az eddig jól bevált rendelési időket megváltoztassák, mivel Budapesten a betegek 8-12 és 16-20 óra között jelennek meg a legnagyobb számban a rendeléseken.

Arra kérte a háziorvosokat, hogy arra a napra kérjék az ügyeleti beosztásukat, amelyiken nincs délutáni rendelésük, a vidéki rendszerhez hasonlóan az ügyelet a fővárosban is 16 órától 22 óráig fog tartani.

Erre azért van szükség, mert jelenleg kevesebb mint a háziorvosok negyede rendel például egy csütörtöki délutánon, a másik háromnegyedének pedig bizonytalan a rendelése. Ezt az államtitkár nem szeretné fenntartani, mivel az állampolgároknak joguk van az ellátáshoz ebben az idősávban is, amit az új ügyeleti rendszer meg fog könnyíteni a betegeknek – mutatott rá.

Az államtitkár kifejtette: a háziorvosoknak négy órás rendelési idejük van, továbbá négy órában kell rendelkezésre állniuk, kötelezően havonta kétszer, amikor délután nincs rendelésük. A jogszabály lehetőséget ad helyettesítésre, amivel az idősebb orvosok rendszerint élnek is. Kirendelés esetén a tisztifőorvosnak az életkort figyelembe kell vennie, de ilyen országszerte összesen csupán három történt a több tízezer ügyeleti sávban a rendszer elindulása óta, ami elenyésző szám. Az ügyeleti sávokat Budapesten gond nélkül le fogják fedni – biztosított Takács Péter. Hozzátette, az ügyelettel jól lehet keresni, ezért sokan a kettőnél több ügyeletet is vállalnak, melyért vidéken és Budapesten is ugyanannyit fizetnek.

Várják a betegek visszajelzését, figyel a rendőrség is

Takács Péter felidézte: amikor az egészségügy irányítása átkerült a Belügyminisztériumhoz 2022-ben, az alapellátás megerősítésén kezdtek el dolgozni. Az egész ellátás szervezést az OMSZ-re bízták, mert kiválóan szervezett, nagyszerű szakmai gárdája van, amit a napról napra szolgálatot teljesítő bajtársaknak köszönhetnek, továbbá az egész országra kiterjed a hatáskörük. Folyamatosan figyelik a betegelégedettséget, ebben pedig az OMSZ olyan magas szinten teljesített, ami ritka a magyar egészségügyben. Az ügyeleti rendszer nagy előnye a 1830-as hívószám bevezetése, amit kisebb baj esetén kell hívni és ahol egészségügyi dolgozó fogadja a hívást. Ha nagy a baj, akkor inkább a 112 ajánlott – magyarázta az államtitkár.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az új ügyeleti rendszer Pest vármegyei bevezetésénél volt egy kis hisztériakeltés, de az egyes sajtótermékek által gerjesztett félelmek nem igazolódtak be, alaptalannak bizonyultak. Az alapellátás feladatait a mentés és a kórházak sürgősségi osztálya összehangolva végzi, valamint

a rendőrség is figyelni fogja az esetleges terheléses támadást az új rendszer budapesti bevezetéskor. Ha szervezett túlterhelésről van szó, annak lesz következménye

– figyelmeztetett Takács Péter.

Nem lesz bújtatott vizitdíj

Arra is kitért, hogy sok szakmai egyeztetés történt szakemberekkel és az orvosi kamarával, mivel az új rendszert a lehető legjobban szeretnék Budapestre adaptálni. Az államtitkár konstruktív tárgyalást folytatott Örsi Gergellyel, a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnökével és Karácsony Gergely főpolgármesterrel, akik az új rendszerről támogatóan nyilatkoztak. – Budapest vezetője egyértelművé tette, hogy a szakrendelőket nem adja, pedig én vittem volna azokat, az alapellátás átalakításához viszont konstruktívan állt hozzá – tudatta az államtitkár.

Kérdésre válaszolva elmondta hangsúlyozta:

nincs arra kormányzati szándék, hogy ezer forintos bújtatott vizitdíjat vezessenek, ezt csupán egyes sajtóorgánumok kezdték el hamisan terjeszteni az államtitkár többszöri egyértelmű cáfolatának ellenére.

Mindenkit ellátnak

Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója kijelentette: minden személyi és tárgyi feltétele adott annak, hogy biztonságosan elinduljon az új ügyeleti rendszer Budapesten, senki nem marad ellátatlan az átállás óráiban sem. Jelenleg minden hívást 30-40 másodpercen belül felvesznek, az esetleges terhelések kezelésére is felkészültek. Az ügyelethez eddig kilencszázezer beteg fordult segítségért, így komoly tapasztalatot szereztek a hatékony betegellátásban.

– Mostantól nem a betegnek kell megkeresnie a számára megfelelő ellátást, hanem az ellátó rendszernek kell nyújtania azt.

Ha ez nem kivitelezhető, a kijáró egységgel fognak kimenni a beteghez. Életéveket és egészséget lehet nyerni egy jól szervezett betegúttal – mutatott rá, hozzáfűzve, hogy 93 százalékban enyhe vagy könnyen kezelhető panaszokkal fordulnak az orvosi szolgálathoz, ami háziorvosi kompetencia, az ügyelet pedig két órán belüli ellátást jelent.

A beteg számít, nem a kártya

Szólt arról is, hogy korábban nem látták el azokat a betegeket, akik nem a lakcímkártyájuk szerinti ügyeletre mentek, de ez most megváltozik, mivel a beteg a fontos, tehát sem a lakcím-, sem a TAJ-kártyának nem lesz szerepe az ügyeleti ellátás igénybevételekor. Korábban nem működött a szakorvosi konzultációs rendszer, mostantól viszont a gyermek és felnőtt szakorvosok országszerte mindig elérhetők lesznek. A dokumentáció az EESZT-ben zajlik, ami transzparenssé teszi a rendszert, amit folyamatosan elemeznek, hogy szükség esetén módosítani lehessen. A minőségbiztosítás folyamatos lesz: a betegek dokumentációja, valamint a felhasznált egészségügyi eszközök és anyagok ellenőrzése továbbra is megmarad. – Egységes, a betegek érdekeit maximálisan előtérbe helyező rendszert fogunk biztosítani – fogalmazott Csató Gábor.