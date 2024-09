Újabb ámítással rukkolt elő Karácsony

Az új Fővárosi Közgyűlést megkerülve igyekszik Karácsony Gergely ismét jól fizető pozíciókhoz juttatni Gyurcsány Ferenc embereit a fővárosban. A főpolgármester ugyan pár napja azt közölte, pályázatot írnak ki a fővárosi cégek igazgatósági pozícióinak betöltésére, ám hamar kiderült, mindez ismét csak „látványpékség”,

a pályázati anyagból ugyanis rögtön kiderült, Karácsony alapvetően elégedett a jelenlegi vezetőkkel, nem is ragaszkodik új személyekhez, esetleg valódi szakemberekhez.

A Metropol beszámolója szerint Karácsony olyan nyílt pályázatot írt ki a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságainak igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaira, a cégvezetőkre, amelyre eddig még sehol sem volt példa.

– Gyakorlatilag új vezetőket keres, de csak akkor lesz csere, ha „jobbak jelentkeznek a jelenlegieknél”. A portál azt írta, annak eldöntése is érdekes, hogy ki lehet a jobb: a főpolgármester ugyanis csak akkor tesz javaslatot, ha a pályázat alapján megbizonyosodik arról, hogy van jobb cégvezető a jelenleginél, ami sokkal inkább hatalomátmentési kísérletnek tűnik, sem mint valódi szakemberek keresésének.

Karácsony Gergely a fővárosi cégvezetőkkel (ügyvezetőkkel, vezérigazgatókkal), különböző mértékben ugyan, de alapvetően elégedett...A főpolgármester az összes jelenlegi cégvezetőt is arra biztatja, hogy adják be a pályázatukat

– olvasható a pályázati kiírásban, vagyis Karácsony a látszat ellenére nem szakítana Gyurcsány Ferenc embereivel, sokkal inkább az látszik, a főpolgármester egy trükkös, látszólag korrekt pályázati kiírással mentené át a DK-s háttérhatalmat még az októberben megalakuló Fővárosi Közgyűlés előtt. Utóbbi azért fontos, mert Karácsonynak és szövetségeseinek a Fővárosi Közgyűlésben nem lesz többsége, ráadásul eddigi politikai hátországa, Gyurcsányék és a DK is meggyengült.

A most meghirdetett és szeptember végéig lebonyolítandó pályázatról Karácsony persze semmilyen módon nem egyeztetett az új közgyűlési tagokkal,

ugyanakkor a DK-frakcióval posztjai alapján többször is leült az elmúlt napokban.

Erről Vitézy Dávid is beszélt, mint mondta, Karácsony Gergely a pályáztatással kapcsolatban semmilyen egyeztetést nem folytatott velük. – Egyedül egy egyeztetésnek van nyoma, a Demokratikus Koalícióval több ízben is egyeztetett az elmúlt héten Karácsony Gergely. Az látszik, hogy a most záruló önkormányzati ciklusban szeptember 25-én kell leadni a pályázatokat. Arra utalnak a jelek, még az MSZP–DK többségtől származó felhatalmazásával élve, az új közgyűlést megkerülve szeretne egy látszatpályáztatást lefolytatni – emelte ki Vitézy Dávid, majd hozzátette: