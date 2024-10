A börtönben ülő DK-s polgármester szekerét tolta Magyar Péter öccse + videó

Sőt, Magyar Márton havi 750 ezer forintért végzett kommunikációs tanácsadói feladatokat a Volánbusznál is, abban az időszakban, amikor Magyar Péter az állami vállalat igazgatótanácsában ült. Ha ez még nem volna elég: a férfihoz a közmédiától is áramlott pénz, hiszen az MTVA-nak is dolgozott 2023 szeptemberétől, a Családfamesék című műsor kreatív szerkesztőjeként.