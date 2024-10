Megint hazugságot terjesztenek: Magyarországra nem szállíthatnak atomfegyvereket

Az Amerikai Egyesült Államoktól olyan kérés, hogy Magyarország területén atomfegyver tárolására kerüljön sor, nem érkezett! Atomfegyverek behozatala a magyar kormány és az Országgyűlés hozzájárulása nélkül nem lehetséges. A kormány ilyen engedélyt nem adott és a jövőben sem tervez ilyenhez hozzájárulni! – reagált a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Nemzetnek annak kapcsán, hogy a The Telegraph cikke szerint az Egyesült Államok az Európai védelmi kezdeményezés részeként fejlesztheti a kecskeméti légibázist, amelyen amerikai, nukleáris fegyverek célba juttatására alkalmas repülőgépek is állomásozhatnak.

A brit lap beszerzési szerződésekre hivatkozva közli, hogy a magyar Gripeneknek és teherszállító repülőgépeknek otthont adó légibázisra F–15 Eagle, A–10 Warthog és C–5 Galaxy repülőgépek érkezhetnek. A lap megemlíti, hogy az amerikai légierő korábban F–15-ös és F–16-os vadászgépeket már állomásoztatott Magyarországon, de nem állandó jelleggel. Az USA légierejéhez vagy flottájához tartozó harcigépek gyakorlatok vagy átrepülések során használták a honvédség harcászati repülődandárjának otthont adó repülőteret.

A Magyar Honvédség JAS 39 Gripen vadászbombázója a kecskeméti légibázison Fotó: Ujvári Sándor

A The Telegraph szerint a kecskeméti támaszpont korszerűsítése annak a tervnek a része, amelyben a NATO keleti szárnyát erősítenék az Oroszország jelentette kockázat miatt. A lap cikkében arra is utal, hogy az esetleg Magyarországra települő F–15-ösök fegyverzetébe nukleáris eszközök is tartoznak, mégpedig B61–12 szabadesésű atombombák, amelyeket jelenleg az USA a Brit Királyi Légierő, a RAF angliai, suffolki Lakenheath bázisán tárol. A szóba hozott bombák hatóereje állítható, maximálisan 50 kilotonna, három hiroshimai bomba pusztítóerejével bírnak.

A lap által hivatkozott dokumentum szerint Kecskeméten új repülőgép-parkolóhelyeket hoznának létre, párhuzamos gurulóút is épülne, illetve 21 millió dollárból fejlesztenék a fénytechnikát és a repülőgépeket kiszolgáló üzemanyag-ellátó infrastruktúrát. A lap nem árult el titkot, ezekről a lehetséges a fejlesztésekről, valamint az elmúlt években megvalósult beruházásokról a sajtó, közte a Magyar Nemzet többször is beszámolt.

A lap által citált, a Magyarország és az Egyesült Államok katonai együttműködését szabályozó Védelmi együttműködési megállapodást (Defense Cooperation Agreement – DCA) a NATO megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendezett washingtoni külügyminiszteri tanácskozáson, 2019. április 4-én írta alá a két fél. A kétoldalú megállapodás összhangban van Magyarország NATO-kötelezettségeivel, és segíti teljesítésüket. Ezek között van a kétszázalékos GDP-arányos védelmi költségvetés, a készenlét erősítésére vonatkozó NATO-elvárás teljesítése és a rendszeres gyakorlatok megtartásának jogi szabályozása.