Ákos: Mi a bánat lesz ebből a világból, ha úgy gondoljuk, hogy a nemünket egyszer csak levehetjük magunkról?

Kovács Ákos dalszerző, előadóművész az InfoRádió Aréna című műsorának volt a vendége, ahol a most megjelent Metropolis című dupla albumának tartalmáról is beszélt – olvasható az InfoStart az oldalán.

Ákos elárulta, az album megalkotása során sok inspirációt merített a jelent érintő komoly társadalmi problémákból is. A zenész kiemelte, „nagy hősének” tartja Latinovits Zoltánt, aki szerint amikor világjelentőségű kérdésekről gondolkodunk, akkor először mindig a költőinkre figyeljünk, ugyanis „a költőink érzékeny antennával rendelkeznek” arra, hogy vajon mi közeleg. Ilyen témákat feszeget a Kékből rózsaszín című dal is, amely a genderideológia veszélyeire reflektál – ennek kapcsán Ákos elmondott egy történetet is, amely miatt a dal megszületett.

– Ennek a dalnak az egyik mozgatórugója, vagy a szövegnek a beindítója egy rendkívül megrázó, videós vallomása volt – mondta az előadóművész, majd felidézte: egy, azt hiszem, kanadai férfinak, akinek a gyermekét – elváltak a szülők – egy ilyen átalakító műtétnek vetették alá. És a pacák nem volt hajlandó az új néven szólítani a gyerekét. Emiatt elvették tőle a láthatási jogot.

Egy apai segélykiáltást néztem, hallgattam végig, többször is. Bevallom, hogy engem nagyon megrázott. Én is apa vagyok. Az én gyerekeimre is hatnak ezek a propagandisztikus hatások, amelyek elsősorban a telefonjukon keresztül érik őket a különböző felületeken, TikTok, Insta, egyebek, amire nekem rálátásom sincsen

– mondta az adásban a zenész, egyúttal üzent azoknak is, akik emiatt fóbiásnak tartanák. – Aki azt gondolja, hogy én fóbiás vagyok, szólok, hogy nem. Aki azt képzeli, hogy valaki ellen íródott ez a dal, az nagyon téved.

Ez egy aggodalom, ez a dal önmagában, egy szülői aggodalom, hogy mi a bánat lesz ebből a világból, hogyha azt gondoljuk majd, hogy a nemünket, amit kaptunk készen, egyszer csak levethetjük magunkról

– hangsúlyozta.

Az inspirálódáshoz bőven ad anyagot a világélmény

A zenész kiemelte, sokszor megkapja a kérdést, hogy mi inspirálja még ennyi időn át tartó dalszerzés után is.

Ákos elmondta: az inspirációhoz gyújtóanyagot bőven ad a világélmény, az életélmény. Ennek kapcsán kiemelte: volt egy Covid, egy pandémiás helyzet, amihez a karanténnapló is kapcsolódik. Közben a szomszédunkban kitört és mindmáig tart egy háború. Ráadásul ennek előjele volt – magyarázta, hozzátéve: ezen a lemezen is szerepel, az északi oldal dalsorát zárja le Az utolsó békeév című dal. – Ha jól emlékszem, 2021 októberében adtuk ki ezt a középlemezt, azon négy dal szerepelt, ez zárta le – emlékezett vissza.

A zenész felidézte, emiatt korábban támadták is: – Akkor mindjárt kaptam olyan visszajelzéseket, hogy miért kell riogatni az embereket ilyenekkel, hogy utolsó békeév, meg mi lesz itt, háború? Négy hónappal később kitört az az értelmetlen öldöklés, ami ma is tart.

Őrjítő. Azt gondoltam – 1968-as születésű vagyok, 56 esztendős, négy gyerekem van –, hogy mi a béke szigetén élünk Európában

– mondta Ákos.

A teljes podcastadás ide kattintva visszahallgatható, illetve a szöveg is elérhető a linken.