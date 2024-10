Az SZDSZ nem vész el, csak átalakul: Magyar Péter mögé állt a szabaddemokrata holdudvar

Régi-új arcok tűntek fel Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke mellett: az alakulat október 23-i rendezvényén beszédet mondott Koltai Róbert, Jordán Tamás és Ujlaki Dénes is Rost Andrea operaénekesen és Nagy Ervin színészen kívül – írta a Mandiner.

Az „illetékes elvtárs” valaha az SZDSZ-t patronálta

A szerdai eseményen felszólaló Koltai Róbert nyíltan kiállt az SZDSZ mellett a 90-es évektől kezdve egészen a párt megszűnéséig. Az elmúlt években ugyan visszafogottan nyilatkozott, de számos alkalommal – ha lehetősége volt rá – támadta az Orbán-kormányt. Januárban például azt találta humorosnak, hogy „illetékes elvtársként” megkérdezte Orbán Viktort:

te akarsz miniszterelnök lenni? Előbb nőjél meg, aztán se te leszel!

Koltai ezzel a liberálisok által gyakran kárhoztatott testszégyenítést követte el. A színész korábban az SZFE-tüntetésekről is kifejtette véleményét, mondván hogy „párhuzamok vannak az SZFE-ügy és a kommunista módszerek között.”

Jordán is a Tiszával árad

A tegnapi rendezvényen a színpadra felsegített Jordán Tamás szintén a rossz emlékű SZDSZ holdudvarának volt meghatározó alakja, aki a 80. születésnapján a Színház.online portálnak politikai múltjáról kijelentette, hogy a rendszerváltás előtt egyértelműek voltak a viszonyok, aztán jó ismerősei különböző szekértáborokba kerültek. Ő a baloldalra: Kaposváron csupa SZDSZ-es vette körül, Eörsi István révén majdnem be is lépett. A színművész legutóbb az ugyancsak a balliberális oldalhoz köthető Iványi Gáborék melletti szimpátiatüntetésen jelent meg.

Jordán Tamás az MSZP–SZDSZ-kormányok regnálása idején, a Medgyessy-kormány alatt lett a Nemzeti Színház igazgatója politikai kinevezettként, de 2021 januárjáig a szombathelyi Weöres Sándor színház igazgatója is volt. Az Orbán-kormánnyal kritikus gondolatokat ez előtt és után is megfogalmazott.

Egy 2021. nyári interjúban a 2022-es választásokra utalva úgy vélekedett: ha megbukik az Orbán-kormány, eljön a remény, ha marad, „jaj nekünk”. Közvetlenül előtte csatlakozott Karácsony Gergely 99 Mozgalmához, most pedig Magyar Pétert támogatja.

Jordán már a Tisza Párt júniusi kampányzáróján is fellépett és beszédet mondott. Egy másik 2021-es interjúban, a 2022-es választásokra utalva kijelentette: „Azért vagyok optimista, mert hiszem, hogy meg fog bukni ez a hatalom. Rendszerváltás lesz.”

A színészeken kívül egykori SZDSZ-es politikusok is Magyar Péternek hízelegnek. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Szabad Európa podcastműsorában Szent-Iványi István, az SZDSZ egyik alapítója is arról beszélt, hogy tetszene Magyar Péter az egykori SZDSZ-nek. Érdemes felidézni továbbá azt, hogy egykori szabaddemokrata tárcavezető, Csillag István májusban lelkendezett a Tisza-vezérért.

Rost Andrea Magyar Péter tükre

Ahogy Nagy Ervin színművész szereplése, úgy Rost Andrea megjelenése a Tisza-eseményeken szintén sem újdonság, hiszen a két művész már régóta Magyar Péter szekerét tolja.

Miután Rost Andreát nem választották meg az Operaház vezetőjének, az énekesnő rendszeresen fellép a budapesti tiszás tüntetéseken.

Nagy Ervin színész az elmúlt években minden baloldali tiltakozáson felbukkant, például részt vett az úgynevezett diáktüntetéseken vagy a NoÁr-féle megmozdulásokon a kezdetek óta. Határtalan lelkesedését jól mutatja, hogy egy nyári interjújában „terminátornak” nevezte a Tisza elnökét, később pedig arról vallott, hogy szívesen vállalna kulturális miniszteri posztot egy Magyar Péter vezette kormányban. Legutóbb azt mondta, hogy Magyar Péter egy aszteroida, egy üstökös, egy őstehetség. Mindezen előzmények után semmi meglepő nem volt abban, hogy a két művész egymásra licitálva szidta az Orbán-kormányt annak apropóján, hogy október 23-án az 1956-os forradalomra és a szabadságharcra emlékeztünk – értékelt a Mandiner.