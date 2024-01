Íme a gyáva libsi összekacsintás: Koltai Róbert gyomorforgató viccelődése

A HírKlikk Puccs című műsorának Koltai Róbert volt a vendége, akivel sok minden más mellett a humorról is beszélgettek. Szóba került természetesen Koltai egyik régi szerepe, az Illetékes elvtárs is. Ennek kapcsán sztorizgatott a Jászai Mari-díjas színész-rendező, aki elmesélte, hogy a baloldali politikusok mindig vették a lapot, jókat derültek a poénjain. De volt egy valaki, egy politikus, aki, a szavaival élve, nem így tett:

„nekem is régebben, amikor az Illetékes elvtárs figurája voltam, egyetlen egy ember sértődött meg, de az örökre. Aki bejött velem színpadra és vállalta, hogy az Illetékessel ő beszélget. És még most is elég magas pozícióban van”