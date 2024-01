Kálmán Olga hatalmas baklövése a szakadékba lökheti Gyurcsányékat

Felhévizy Félix ilyenkor, az év elején készíti el az új esztendőre szóló bakancslistáját. Most is ezen tüsténkedett, de közben azért a friss közéleti eseményekre is figyelt. Ezen a héten is sok érdekes dolog történt, de Kálmán Olga független, objektív újságíróból előbb DK-képviselővé, majd árnyékkormány-szóvivővé avanzsált politikus e heti közleménye vitte a prímet.