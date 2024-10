Bohózatba fulladt a kiugrott LMP-s képviselő hattyúdala

Vitézy Dávid legújabb Facebook-bejegyzésében újra határozottan cáfolta Csárdi Antal állításait, miszerint létezett volna egy titokzatos hármas találkozóról készült fotó, amin ő is szerepel. A történet Csárdi ATV-s interjújában kezdett szétesni, ahol már maga sem állította egyértelműen, hogy Vitézy a képen lett volna.

Csárdi először a 444-nek adott interjúban jelentette ki, hogy amiatt lép ki az LMP-ből, mert megdönthetetlen bizonyítékot látott arról, hogy Ungár Péter és Vitézy Dávid Rogán Antallal tárgyaltak és választási stratégiát egyeztettek a júniusi választások előtt. A Telexen beszélt egy találkozóról készült képről is, de a helyzet bonyolódott, amikor újabb interjúkban eltérő információkat közölt. Az ATV műsorában például már tagadta, hogy a fényképen Vitézy Dávid is szerepelne, sőt maga is elismerte, hogy a fényképet már nem tudja felmutatni.

Vitézy Dávid világossá tette: soha nem volt ilyen hármas találkozó, és a feltételezett fotó sem létezik. Ahogyan arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, Csárdi még mindig nem mutatott be semmilyen konkrét bizonyítékot, valószínűleg saját politikai túlélése érdekében próbálta felkelteni ezzel a blöffel a sajtó figyelmét.

Csárdi 2022-ben közös ellenzéki jelöltként nyert Böröcz László (Fidesz–KDNP) ellen az I. és az V. kerületet magába foglaló 1. sz. egyéni országgyűlési választókerületben. A legutóbbi önkormányzati választáson Böröczöt az I. kerület polgármesterévé választották, és az V. kerületet is megtartotta a Fidesz. Csárdi számára így egyre kérdésesebb, vajon 2026-ban is tudna-e választást nyerni körzetében, főleg akkor, ha a Tisza Párt is külön jelöltet indít ellene.