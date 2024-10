Döbbenetes változás a bűncselekmények számában Magyarországon

Az Európában tapasztalható folyamatokkal ellentétben Magyarországon 2010 óta kevesebb mint a felére csökkent az elkövetett bűncselekmények száma – mondta szerdán Budapesten Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tíz évvel ezelőtti létrehozása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence szerint hatékonyabb lett a bűnüldöző szervek munkája, ezzel több ezerrel nőtt az elítéltek száma Fotó: Soós Lajos

A 2010-es kormányalakítás idején 447 ezer bűncselekmény elkövetését regisztrálták Magyarországon a hatóságok, ez mostanára radikális mértékben, 178 ezerre csökkent, ami kevesebb, mint a fele a korábbi adatoknak – hangsúlyozta Rétvári Bence. Hazánkban ebben az esetben az európai trendekkel ellentétes folyamatok tapasztalhatók, mivel kontinensünk nagyobb részén az illegális migráció miatt emelkedik a bűnesetek száma – hangsúlyozta. A rendvédelemre fordított forrásokat 449 milliárdról 1309 milliárd forintra emelte a kormány, emellett az újabb jogszabályokkal szigorodott a büntetőpolitika, például hatályba lépett a három csapás törvény, amely a visszaeső elkövetőket szankcionálja.

Hatékonyabb munka

Hatékonyabb lett a bűnüldöző szervek munkája, ezzel több ezerrel nőtt az elítéltek száma – sorolta. Az államtitkár fontos eredményként említette meg a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) tíz évvel ezelőtti létrehozását, amelynek egyik célja az volt, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá, illetve csökkentsék az elkövetők visszaesésének kockázatát. A tanács nemcsak országos, hanem vármegyei szinten is koordinálja ezt a munkát – részletezte.

Ennek érdekében egyebek mellett iskolai programokat hoztak létre, ezeken több mint 23 ezren vettek már részt.

A képzésekbe bevonták a rendőrök mellett a pedagógusokat, és a tanulók mellett azok szüleit is. Az utóbbi években a rendőrségnek nagyon fontos szövetségese volt az NBT az online csalások elleni küzdelemben – emelte ki. Rétvári Bence hangsúlyozta: az elkövetők már a legkorszerűbb technológiákat, például a mesterséges intelligenciát is alkalmazzák, ezért kiemelten fontos, hogy a bűnüldöző szervek az NBT-vel együttműködve igyekezzenek visszaszorítani a csalásokat. A sajtótájékoztatón Hatala József, az NBT elnöke fontos eredményként említette, hogy a kormány munkájának köszönhetően sikerült elfogadni egy tíz esztendőre szóló bűnmegelőzési stratégiát, ezzel lehetőség nyílt arra is, hogy csökkenteni lehessen az alkalmakat a bűncselekmények elkövetésére.

