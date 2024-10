Eddig marad a vénasszonyok nyara időjárás + videó

Szerda estig a Kárpát-medence fölé az erőteljes nyugati ciklon előoldalán előbb száraz és melegebb levegő áramlik, majd átvonul a légörvény hidegfrontja is, így sok helyen valószínű csapadék.

Kedden délután általában még napos idő várható fátyolfelhőkkel, csapadék estig nem várható. Éjszaka azonban nyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de reggelig nagyrészt a keleti harmadban még csak magasszintű felhőzet lehet felettünk.

Az éjszaka második felében csapadékra már elszórtan számíthatunk, főként hazánk nyugati felén.

Szerdán keleten is beborul az ég, és ott is elered az eső. Eközben már délelőttől délnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, kisüt a nap, viszont gomolyfelhők képződnek, amelyekből záporok fordulhatnak elő, kis eséllyel egy-egy helyen az ég is megdörrenhet.

Kedden a déli, délkeleti szél egyre nagyobb területen megélénkül, az Észak-Dunántúlon napközben meg is erősödik. Éjjel a szél némileg veszít erejéből, ezt követően szerdán ismét többfelé lesz élénk, helyenként erős a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 11 és 17 között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon ennél akár több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 19 és 25 fok között valószínű, keleten a front érkezése előtt állhat be a maximum, de a tartósabban felhős, csapadékos tájakon néhány fokkal hűvösebb lesz.

Csütörtökön lesz a legmelegebb

Csütörtökön hajnalra főleg keleten képződhet rétegfelhőzet és ködfoltok, majd ezek feloszlása után a legtöbb helyen több órára kisüt a nap, de eközben nyugat felől egyre több és vastagabb felhő érkezik. A nap második felében nyugat, északnyugat felől a Dunántúlon több helyen várható eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Sokfelé megerősödik, a Nyugat- és Észak-Dunántúlon viharossá fokozódik a déli, délnyugati szél. A minimum általában 12 és 18 fok között várható, északkeleten azonban hidegebb lehet,