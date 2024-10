Alázatból kettest kapott Milák, aki ugyanúgy áll bosszút, mint gyerekként

A beszélgetés elején a műsorvezető arra kérte Milák Kristóf két korábbi edzőjét, akiknek az irányításával egyaránt világcsúccsal lett világbajnok 200 pillangón 2019-ben, illetve 2022-ben, hogy egytől tízig terjedő skálán osztályozzák az úszót különböző szempontok szerint. Íme a válaszok:

Tudatosság:

Virth: versenyen 10, hétköznapokon 5

Selmeci: versenyen 10, hétköznapokon 3-4

Tehetség:

V: 10

S: 10

Szorgalom:

V: 3

S: 6-7

Alázat:

V: 3-4

S: 2

Irányíthatóság:

V: 5

S: 4-5

Elszántság:

S: 10

V: 10

Milák Kristóf Párizsban 100 pillangón lett olimpiai bajnok. Fotó: Csudai Sándor

Természetesen a számok mögé is néztek az edzők a kérdésekre válaszolva, és kivesézték az alázatosság témakörét is, amelyben a legrosszabb osztályzatokat kapta Milák annak ellenére is, hogy a párizsi olimpián végül sikeresen szerepelt.

– Erős benne a becsvágy, hogy mindenkit maga alá nyomjon, nem fél senkitől – magyarázta Selmeci Attila. – Ez nagyon jó a verseny szempontjából, de nagyon rossz a környezetének, annak, aki vele dolgozik. Nincs meg benne a tisztelet, az alázat az idősebb, nagy tudású edző felé, mert úgy gondolja, bármit meg tud tenni.

Amint azt a Metropol kiemelte, Selmeci arról beszélt, hogy az úszó az egyik edzés előtt elaludt, majd kocsival elment az uszodához. Ott inkább mégsem szállt ki az autóból, hanem hazament.

– Volt olyan, hogy nem jött edzeni, de előtte se egy telefon, se egy üzenet – érzékeltette az edző. – Kicsit úgy éreztem, hogy nem tisztel, nem törődik velem. Van egy edzőnek egy tanítványa, aki a szíve csücske… Ha ő arra nem méltatja az edzőt, hogy egy üzenetet küldjön, az baj. Volt, hogy egy órát vártam rá. Következő alkalommal sem mondott erről semmit, nem kért elnézést.

Virth Balázs: Milák alkotó lehetett, nem csak végrehajtó

Az elmúlt egy évben visszatérő téma volt a magyar sajtóban, hogy Milák nem látogatta rendszeresen Virth Balázs edzéseit. Ezzel kapcsolatban ő elmondta, hogy amikor a tokiói olimpia után elvállalta Milák felkészítését, próbált elébe menni a problémának.

– Az első közös edzésünk előtt volt egy megbeszélésünk, elmondtam, hogy amit Attila csinált vele, azt a típusú munkát szeretném folytatni, mert eredményes volt – árulta el Virth. – Viszont egy partneri kapcsolatra alapoztam ezt, nem arról volt szó, hogy én megírom az edzéstervet és ő lesz a végrehajtó, hanem közös gondolkodás mentén dolgoztunk. Azt gondoltam, ha alkotóként is részt vesz a munkában, az jó lesz, és az elején ez működött is.

Virth szerint az első másfél év közös munka jól telt, ennek gyümölcse volt a 2022-es budapesti vb két aranya, 200 pillangón a saját világcsúcs megjavítása. Az elejétől tisztában volt azzal, hogy lesznek nehéz időszakok is, hiszen látta azt, ami korábban Milák és Selmeci között történt.

Jobb egy tízből nyolcszor mosolygó Milák Kristóf

– Elmondtam neki, nem várom el, hogy tízből tízszer ott legyen az edzésen, hipp-hopp megváltozzon – így Virth. – Nekem csak az kellett, hogy őszinték legyünk egymással. Nekem érdekesebb tízből nyolcszor egy mosolygó Milák Kristóf, mint tízből tízszer egy lehajtott fejű. Ezen meglepődött. Egyedül azt kértem, hogy egy sms, egy hívás legyen, ha nem jön, hogy tudjuk tovább tervezni a hetet. Nem nagyon mulasztott az elején, aztán elkezdett elmaradozni, de akkor még jöttek az üzenetek, aztán egy idő után már azok is elmaradtak.

Milák állami kitüntetést kapott, Virth Balázs nem. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán

Virth azt is elmondta, hogy őt még egyetlen sportoló sem lepte meg annyira, mint Milák, amikor a féléves pihenője után néhány hét edzéssel a háta mögött olyat produkált az edzéseken, amihez másoknak hónapok munkája kell.

– Faragó Tamás egyik idézete jut eszembe, miszerint a tehetség az, aki mindent megcsinál, amit gondolsz, a zseni pedig az, aki azt is megcsinálja, amire nem gondolsz – érvelt Virth. – Kristófnál sokszor ezt éreztem. Volt, hogy elkeseredve hívtam fel Attilát, ő pedig megnyugtatott, hogy legyek türelmes, mert a versenyen nemcsak a 100 százalékot, hanem az extrát is hozzáteszi, többre lesz képes, amit én az edzések alapján látok.

Soha nem szólt vissza, csendben tűrt – ismerős?

A beszélgetés egyik legérdekesebb része az volt, amikor Selmeci arról beszélt, hogy amikor Milák 14 évesen hozzá került, egy volt a sok közül, a tehetsége nem volt szembeötlő, mert az edzéseken nem mutatta meg magát. Mígnem egy korosztályos versenyen teljesen váratlanul bejutott a döntőbe 100 pillangón és a szélső pályáról meg is nyerte azt.

– Fontos adalék ehhez, hogy ő volt a legfiatalabb a csoportban, a nagyobb fiúk gyakran ugratták, ő pedig soha nem szólt vissza, csak csendben tűrte, gyűjtögette magában ezeket a sérelmeket, a versenyen viszont visszavágott. Ott döbbentem rá, hihetetlen, micsoda akarat van benne – fogalmazott Selmeci.

Ha visszatekintünk arra, ami az elmúlt másfél évben Milákkal történt, a következetes hallgatására, az őt ért kritikákra és aztán az olimpián szavak nélküli válaszként összehozott arany- és ezüstérmére, akkor tulajdonképpen ugyanazt csinálja, mint gyerekként, csak nagyban.

Pontosan tudja, hogy nem volt megfelelő a munka

Ezzel együtt Selmeci szerint az Milákot is bosszanthatja, hogy kikapott Léon Marchand ellen 200 pillangón.

– Biztos vagyok benne, hogy az a fajta felkészülés, amit ő jónak gondolt, az benne is nyomot hagyott, hiszen legyőzték a királyszámában. Veretlen volt hosszú éveken keresztül, és ő is pontosan tudja, hogy az a munka, amit nem úgy végzett el, az meghozta a negatív eredményét.

Selmeci hozzátette, hogy ezért sem dőltek meg az úszás alapvetései, és a szakkönyveket nem érdemes kidobni az ablakon.

