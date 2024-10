Egy napot sem volt a munkahelyén szeptemberben, de ötmilliót markolhatott fel Magyar Péter

– A magyar EP-képviselők, a Tisza Párt képviselői dolgozni fognak, ellentétben az eddigi gyakorlattal – mondta Magyar Péter június 18-án. Szintén ugyanezen a napon kijelentette: – Mi mindig értetek fogunk dolgozni a nap 24 órájában és a hét 7 napján. (…) Nem mindegy, hogy az ember a nap 24 óráját munkával tölti, vagy egyébként teniszezik kint Brüsszelben, vagy egyébként klubokba meg bárokba jár. Erre is tudok példát mondani. Én nem így fogom múlatni az időt.

A dátum azért is fontos, mert mindössze három nappal ezt követően történt a politikus ötkertes botránya, amelynek kapcsán máig nem tette egyértelművé, hogy valójában mit is követett ott el. Egyébiránt Magyar Péter már az EP-listavezetők köztelevízióban rendezett vitáján is képmutatóan azt állította, hogy a Tisza Párt képviselői bizonyosan be fognak járni a munkahelyükre, és a választóikat fogják képviselni.

Ehhez képest ma már tudható, hogy rögtön az első teljes, brüsszeli és strasbourgi ülésekkel teletűzdelt hónapban távol maradt a munkahelyétől a pártelnök. Szeptemberben Magyar Péter a nyilvános jegyzőkönyvek tanúsága szerint egyáltalán nem járt az Európai Parlament ülésein.

Az Európai Parlament szeptember 4-én tartotta első ülését, Magyar Péter pedig 5-én már inkább a Keleti pályaudvarnál sörözött. Magyar ráadásul az EP alkotmányügyi bizottságának első szeptemberi ülésén sem jelent meg, jóllehet a testületnek nemcsak tagja, hanem alelnöke is. Októberben – szinte napra pontosan egy hónappal az első szeptemberi ülést követően – eddig egyetlen napra ment ki a múlt héten, méghozzá egy brüsszeli szakbizottsági ülésre, majd ma már újra büszkén tudósított strasbourgi kiutazásáról.