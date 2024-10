Emberekből faragnak katonákat: így működik a tartalékosakadémia

„A szövetség olyan, mint a tartalékos katonai szolgálat előszobája; innen be is mehetsz, ha tetszik és többet akarsz. Segítenek betekintést nyerni az érdeklődőknek a katonalétbe” – mondta el lapunknak Méhes Mónika, a Magyar Tartalékosok Szövetségének (Matasz) alelnöke.

Fókuszban az ember

– Nagyon örülök, hogy a „vasak” mellett hangsúlyt kap maga az ember is – mondta az alelnök, majd kifejtette: a seregben nem csak abban gondolkodnak, hogy milyen harci eszközökre van szükség, hiszen a haderőfejlesztésnek már markáns részét képezi a személyi állomány fejlesztése. – A személyi állomány helyett azonban sokkal jobban szeretem embereknek hívni őket.

Emberekből faragnak ugyanis katonákat, és katonák nélkül az eszközök sem érnek semmit

– jegyezte meg Méhes Mónika. Az alelnök kitért arra is, hogy a honvédelmi miniszter korábban kiemelte, a június közepe óta újonnan toborzott tartalékosok száma meghaladta a kétezret, soha ilyen rövid idő alatt nem csatlakoztak ennyien a honvédséghez.

Fotó: Csudai Sándor

Mint fogalmazott, „nagyon szép eredmény”, hogy a nyáron indított Szeretem, megvédem! toborzókampány hatására ennyien jelentkeztek a területvédelmi erőkhöz.

„A területvédelmi tartalékosokat azonban a kiképzési időn túl meg is kell tartani ”

– hangsúlyozta.

Elmondása szerint a Matasz éppen ezért a tartalékost nem csak önmagában vizsgálja. – Azt a közeget, ami körülöleli a tartalékost, a Matasznál külön gondozzuk. Nemcsak a katonára figyelünk, hanem arra is, hogy a környezete mindenben támogassa őt. Az egyesület küldetése úgy népszerűsíteni a tartalékos szolgálatot, hogy közben a tartalékosokra és a családjukra is figyel, ezért közösségformáló és közösségépítő családi programokat, eseményeket is szervezünk részükre. A nők szerepe különösen fontos a férfiak katonasághoz való viszonyában. Az édesanya, feleség, barátnő támogatása óriási pluszerőt ad – fejtette ki az alelnök.

Együttműködésben a munkáltatókkal

Méhes Mónika a másik jelentős kihívásnak a munkáltatókkal való kapcsolatépítést, az együttműködés olajozottá tételét tartja.

„Azon vagyunk, hogy a katonaság, a tartalékosok minél szervesebben jelen legyenek a munkaadók gondolkodásában, lássák, hogy számukra is hasznos a tartalékosok szolgálata, felkészültségük, tudásuk a munkahelyen is fontos”

– emlékeztetett. A biztonsági helyzet megváltozott: nem volt elég a migránsválság, még egy háború is kirobbant a szomszédban, ezért a munkáltatói szervezetek is látják, nem tartható az a békebeli állapot, hogy a minket körülvevő fenyegetettségre ne legyünk felkészülve – tette hozzá.

Fotó: Csudai Sándor

Elstartol a Matasz Akadémia

Az alelnök felhívta a figyelmet arra, hamarosan indul a Matasz Akadémia, ahol tartalékosként kiképzési időn túli fakultatív képzéseken lehet részt venni. – Életvédelem, önvédelem, családvédelem, területvédelem, honvédelem – sorolta Méhes Mónika a legfontosabb témaköröket, amelyet oktatnak majd. Kiemelte:

az akadémia képességek és készségek fejlesztésén keresztül hozzájárul a tartalékosok harcértékének növeléséhez is.

– Képzéseinken vészhelyzetek szimulálásán keresztül, mentális kondicionálással erősítjük a racionális gondolkodás-alapú reakciókészséget a stresszhelyzetekben – magyarázta. Az alelnök szerint a harctéri taktikai feladatvégzés mentális felkészültséget igényel, hogy a tartalékos katonát ne az érzelmek, hanem a tudatos gondolkodás vezérelje, ez a sikeres feladatteljesítés alapja.

Fotó: Csudai Sándor

Mint mondta, ugyanilyen fontosak az elméleti tárgyak, például a nemzetbiztonsági tudatosság erősítése. Az akadémián ezért szakmailag elismert előadók végzik majd a tartalékosok felkészítését. Az alelnök hozzátette:

hibrid rendszerben, e-learning anyagokkal is segítik a hallgatókat, akik számára a megszerzett készségek a civil életben is hasznosak lesznek.

„Bevonzani és megtartani a fiatalokat” – ez a fő célja annak a háromoldalú megállapodásnak, amelyet a Honvédelmi Minisztérium, a Matasz és a Magyar Honvédség köt egymással a tartalékosok napján. A stratégiai együttműködési megállapodás kiegészíti és megerősíti a tartalékos katonai rendszert.

„A Szeretem, megvédem! kampányban megszólított fiatalok megtartása hatalmas feladat, amelyben a szövetségnek is nagy szerepe van”

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az aláírás kapcsán. Kiemelte: a Szeretem, megvédem! arról szól, hogy a tartalékosok ismerik és képesek megvédeni szűkebb környezetüket, otthonukat, hazájukat, a krízishelyzetekre is felkészülnek, hogy határozottan és szervezetten tudjanak reagálni az eseményekre, mindannyiunk biztonsága érdekében. Emlékeztetett, a területvédelmi tartalékosok is bizonyították felkészültségüket a szeptemberi árvíz idején; a katonák helytálltak a gátakon.

„Tartalékosaink közé továbbra is várjuk a jelentkezőket. A területvédelmiek kapillárisszerűen átszövik az országot, minél többen vannak, annál erősebb a haza védelme”

– mondta a miniszter, hangsúlyozva, hogy katonának, tartalékosnak lenni életre szóló döntés, és a legnemesebb szolgálatok közé tartozik. Mint fogalmazott, „a tartalékos a honvédség szíve és motorja, szereti és ismeri azt az országrészt, ahol él, szolgálatát munkája vagy tanulmányai folytatása mellett vállalja”. Emlékeztetett, anyagi megbecsülés is jár a területvédelmi tartalékosoknak: szerződéskötéskor 150 ezer forintot kapnak, a diákok ösztöndíjra jogosultak, aki pedig dolgozik, évente 600 ezer, azaz havi bruttó 50 ezer forint rendelkezésre állási díjat kap, a behívás idejére pedig napidíjat.