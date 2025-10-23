TISZA VilágTISZA SHOPapplikációMagyar Péter

Ennyit érnek 1956 hősei Magyar Péternek

Mindenben, még a nemzeti ünnepben is csak a pénzt látja a Tisza Párt elnöke, aki ezúttal az ’56-os hősök emlékét használja fel nyerészkedésre.

Munkatársunktól
2025. 10. 23. 20:39
Fotó: Hatlaczki Balázs
Ismét alkot Magyar Péter, ezúttal az ’56-os forradalmárokat használja fel, hogy minél több pénz kisajtolhasson a támogatóiból. A Tisza Párt ezúttal körlevélben arra kérte a szimpatizánsait, hogy pénzzel segítsék a háborús menet szervezését. Ennek érdekében pedig minden eszközt bevetnek Magyar Péterék. 

A levél a szokásos hangnemben arra kérte a támogatóit, hogy négy zászló, 15 virág, vagy 30 fáklya árával támogassák a Tisza Pártot. A támogatásokat persze Magyar Péter nyilvánvalóan nem az október 23-i menet lebonyolítására, hanem a Tisza Párt buborékjának és saját eseményeinek a finanszírozására fordítja majd. 

Magyar Péteréket nemcsak online, hanem offline is lehetett támogatni a mai meneten. A háborús meneten ugyanis két Tisza Shop is várta a párt kacatjait megvásárolni kívánó demonstrálókat. 

A Kodály köröndnél és a Hősök terén 13.00-tól nyit a Tisza Shop, ahol elérhető lesz az eseményre készült kollekció és a Tégláról téglára – Magyarország felébredt című könyv is. Kártyával és készpénzzel is tudsz fizetni – minden vásárlással a rendszerváltást támogatod

– írta körlevelében a Tisza Párt. Azonban ennyi sem elég Magyar Péteréknek, a levél szerint ugyanis a Deák Ferenc téren és a Hősök terén pultokat is állítottak fel, ahol a Tisza Világ applikációt, és a rendszerváltó kártyát akarták mindenkire rátukmálni. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Mirkó István)

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

