Elbukott a forradalminak szánt kezdeményezés, láthatatlanok a Tisza-szigetek

Több fronton is káderhiánnyal küzd Magyar Péter, amivel egyre abszurdabbá válnak a kormányváltást célzó kijelentései. A napokban kellett volna bejelenteni 105 egyéni választókörzetben a jelölteket, egyelőre 315-öt, mert minden körzetben, minden választókerületben három embert neveznek meg. Azonban Magyar Péter a múlt héten már előre menekülve bejelentett, hogy novemberre halasztják a nevek ismertetését. A Magyar Nemzet korábbi információi szerint a jelöltállítással való késlekedés oka, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, ezt pedig a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolják.

Magyar Péter tervei egymás után fulladnak kudarcba (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Kudarcos Magyar Péter jelöltállítása

Nem csoda, hogy Magyar Péter szinte már könyörög a jelöltekért. A Tisza vezére nemrég a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. Azonban a Tisza Párt már tavaly ősszel is meghirdetett egy castingot a képviselőjelölti helyekre.

Magyar Péter tavaly az október 23-i beszédében jelentette be, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig.

Év elején pedig már előre hozott választást követelt Magyar Péter, aki azt akarta, hogy április második felében legyen a voksolás. Ezért a Tisza-vezér kinyilvánította, hogy kampányüzemmódra állnak át, hogy minden tárgyi és személyi feltétel összeálljon a választásokra. Egy 2024 tavaszán tartott fellépésén pedig azt állította Magyar Péter, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani.

Elbukott a forradalminak szánt kezdeményezés

De csúfos kudarc Magyar Péter rendszerváltó tagsága is, mivel ahhoz eddig alig csatlakoztak. Magyar Péter még tavaly júniusban jelentette be a forradalminak szánt előfizetéses rendszerváltó programját.

A célul kitűzött ötvenezres tagszámtól viszont messze elmaradnak, alig több int 32 ezer tagot számlál eddig a program.

Egyébként még a csökkenő érdeklődés ellenére is jól kaszál a híveiből Magyar Péter, mert a párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.