Elbukott a forradalminak szánt kezdeményezés, láthatatlanok a Tisza-szigetek

Komoly problémák vannak Magyar Péter hátországában, ugyanis az akadozó jelöltállítás mellett földbe állt a rendszerváltó tagsága is. De bajok vannak a Tisza-szigeteknél is, mivel egyes fővárosi kerületekben egyáltalán nem működik semmilyen csoport. De több vidéki városban is kudarcot vallottak a Tisza-szigetek.

Máté Patrik
2025. 10. 05. 6:22
Fotó: Hatlaczki Balázs
Több fronton is káderhiánnyal küzd Magyar Péter, amivel egyre abszurdabbá válnak a kormányváltást célzó kijelentései. A napokban kellett volna bejelenteni 105 egyéni választókörzetben a jelölteket, egyelőre 315-öt, mert minden körzetben, minden választókerületben három embert neveznek meg. Azonban Magyar Péter a múlt héten már előre menekülve bejelentett, hogy novemberre halasztják a nevek ismertetését. A Magyar Nemzet korábbi információi szerint a jelöltállítással való késlekedés oka, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, ezt pedig a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolják.

Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS A képen: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter tervei egymás után fulladnak kudarcba (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Kudarcos Magyar Péter jelöltállítása

Nem csoda, hogy Magyar Péter szinte már könyörög a jelöltekért. A Tisza vezére nemrég a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. Azonban a Tisza Párt már tavaly ősszel is meghirdetett egy castingot a képviselőjelölti helyekre.

Magyar Péter tavaly az október 23-i beszédében jelentette be, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig.

Év elején pedig már előre hozott választást követelt Magyar Péter, aki azt akarta, hogy április második felében legyen a voksolás. Ezért a Tisza-vezér kinyilvánította, hogy kampányüzemmódra állnak át, hogy minden tárgyi és személyi feltétel összeálljon a választásokra. Egy 2024 tavaszán tartott fellépésén pedig azt állította Magyar Péter, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani.

 

Elbukott a forradalminak szánt kezdeményezés

De csúfos kudarc Magyar Péter rendszerváltó tagsága is, mivel ahhoz eddig alig csatlakoztak. Magyar Péter még tavaly júniusban jelentette be a forradalminak szánt előfizetéses rendszerváltó programját. 

A célul kitűzött ötvenezres tagszámtól viszont messze elmaradnak, alig több int 32 ezer tagot számlál eddig a program. 

Egyébként még a csökkenő érdeklődés ellenére is jól kaszál a híveiből Magyar Péter, mert a párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni  alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.

 

Döcögnek a Tisza-szigetek

De nem csak a képviselőjelöltek, valamint a rendszerváltó tagság, hanem a Tisza-szigetek is arról tanúskodnak, hogy súlyos erőforráshiánnyal küzd Magyar Péter. A Tisza-szigetek listáját nézve pedig máris egyértelművé válik, hogy komoly problémák vannak. 

Elég csak azt megnézni, hogy Budapest több kerületében egyáltalán nem működik Tisza-sziget. 

A fővároson kívül is vannak problémák a Tisza-szigetekkel. Például Somogy vármegyében mindössze négy Tisza-sziget működik. Ebből az 58 ezres Kaposváron csak egy sziget található, aminek a zárt Facebook-csoportja 97 tagot számlál. Míg a Somogyország-Bodrogi Tisza-sziget Facebook-csoportjában összesen hatan szerepelnek.

Ugyancsak tragikus a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol Nyíregyházán kívül egyetlen településen sincsen Tisza-sziget. 

A vármegyeszékhelyen négy Tisza-sziget van bejegyezve, amelyek közül a Facebookon két csoport tagsága érhető el. Vas vármegyében is szinte láthatatlanok a Tisza-szigetek, ugyanis ott is csak négy csoport működik. Ám Heves vármegyében sem indult áradásnak a Tisza, Egerben az elérhető adatok szerint nem működik egyetlen Tisza-sziget sem. De ugyanez a helyzet egy másik vármegyeszékhelyen, Salgótarjánban is, mivel Nógrád vármegye központjában szintén nincs bejegyezve Tisza-sziget. Nem túl rózsás a helyzet Veszprémben sem, ugyanis a vármegye székhelyén összesen egy Tisza-sziget működik.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


