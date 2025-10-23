OroszországUkrajnaháború

Drónzápor érte el Oroszországot

Az ukránok több mint száz drónnal támadtak az éjszaka folyamán. Az orosz légvédelem a jelentések szerint sikeresen vizsgázott, eközben pedig a szárazföldi csapatoknak is sikerült előre nyomulni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 19:47
Fotó: YURIY DYACHYSHYN Forrás: AFP
Sikeresen vert vissza több mint száz drónt az orosz légvédelem az éjszaka folyamán. A hírek szerint az ukrán drónok nagy része a Belgorodi régiót támadta. Eközben az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a hadsereg sikeresen nyomult előre a frontvonalon – írja az Origo.

Az oroszok visszaverték az ukrán dróntámadást
Az oroszok visszaverték az ukrán dróntámadást 
Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

A hírügynökség beszámolója szerint az éjszaka során a légvédelmi riasztórendszerek 139 ukrán drónt  észleltek és semmisítettek meg.

Ötvenhat drónt lőttek le a Belgorodi terület, 22-t a Brjanszki terület, 21-et a Voronyezsi terület, 14-et a Rjazanyi terület, 13-at a Rosztovi terület, négyet a Krím, két-két drónt a Tambov, a Volgográdi, az Orjoli és a Kalugai területek, valamint egyet a Kurszki terület felett.

Eközben azonban az oroszoknak sikerült előrenyomulni a frontvonal mentén is.

Az orosz csapatok, miután délnyugat felé előrenyomultak Vovcsanszkban, Harkiv megyében, új vonalakat és állásokat foglaltak el. A beszámolók szerint emellett az oroszok előrenyomultak Tikhi közelében is.

Az orosz előrenyomulás töretlen

Augusztusban már érkeztek róla a hírek, hogy az orosz haderő lassan előretör Dnyipropetrovszk közép-keleti részén, veszélyeztetve az ukrán utánpótlási útvonalakat.

Az orosz haderő Pokrovszk közelében jár, így a falu hamarosan elérhető lehet drónok számára is.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az oroszok számára Dnyipropetrovszk nem jelent elsődleges célpontot, fő törekvésük továbbra is a Donbász teljes elfoglalása.

Borítókép: Ukrán drónkezelő katonák (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

