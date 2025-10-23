Drónzápor érte el Oroszországot

Sikeresen vert vissza több mint száz drónt az orosz légvédelem az éjszaka folyamán. A hírek szerint az ukrán drónok nagy része a Belgorodi régiót támadta. Eközben az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a hadsereg sikeresen nyomult előre a frontvonalon – írja az Origo.

Az oroszok visszaverték az ukrán dróntámadást

Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

A hírügynökség beszámolója szerint az éjszaka során a légvédelmi riasztórendszerek 139 ukrán drónt észleltek és semmisítettek meg.

Ötvenhat drónt lőttek le a Belgorodi terület, 22-t a Brjanszki terület, 21-et a Voronyezsi terület, 14-et a Rjazanyi terület, 13-at a Rosztovi terület, négyet a Krím, két-két drónt a Tambov, a Volgográdi, az Orjoli és a Kalugai területek, valamint egyet a Kurszki terület felett.