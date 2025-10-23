Minden tragédiája ellenére 1956 egy szabadulástörténet

– A békéhez erőre van szükség, arra van szükség, hogy kiálljunk önmagunkért, és kitartsunk a jó ügyek mellett – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf ünnepi beszédében csütörtökön Szabadkán, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának vajdasági központi megemlékezésén.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

Hozzátette:

ki kell tartanunk akkor is, főleg akkor, ha nagyon erős nyomást gyakorolnak ránk, hogy adjuk fel alapvető érdekeinket és értékeinket, és hagyjuk, hogy a hazánkat illegális migránsokkal árasszák el, vagy hogy belekényszerítsék hazánkat és egész Európát egy olyan háborúba, ami nem a mi háborúnk.

Magyarország tisztában van a helyzetével – mondta, hozzátéve, hogy pontosan fel tudjuk mérni erőnket, és tudjuk, hogy a nagy problémákat érintő nagy megoldások nem a mi kezünkben vannak, de hiszünk az őszinte beszédben.

Hiszünk abban, hogy a párbeszéd, a tárgyalás, az érdekek egyeztetése képes áthidalni a legnehezebb ellentéteket is. A hangunk egyre messzebbre hallatszik, egyre többen hallják meg, és egyre több jóakaratú ember áll mellénk ebben a mostani erőpróbában. Nagyon reméljük, részesei lehetünk az ukrajnai háborút lezáró béke, egy valódi béke létrehozásának.

Rámutatott, hogy a magyarok,1956 örököseiként, erősen hisznek a békében, amely a szabadságban gyökerezik, és amely egyedül ad megfelelő teret arra, hogy az emberek teljes életet élhessenek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédében kiemelte, hogy

1956 minden tragédiája ellenére egy szabadulástörténet. Egy nemzet emelte fel a fejét és talált kiutat a hosszú évek alatt az ÁVO pincebörtöneivel és bitófáival megfélemlített félelemből és elnyomásból.

Az emberek nemcsak a szabadságot találták meg, hanem egymást is – tette hozzá, majd azzal folytatta, hogy határvonal az első pillanattól nem a jobb- és a baloldal között, eszmék vagy világlátások között, hanem a szabadság és a zsarnokság, a magyarok és a kollaboránsok között húzódott meg.

Október 23-án újjászületett a 20. század által sokszorosan megtört és meggyötört magyar nemzet

– tette hozzá.

Borítókép: Lyukas lobogó, a forradalom jelképe (Fotó: Ladóczki Balázs)