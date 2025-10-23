Szalay-Bobrovnicky Kristóf1956nemzeti ünnep

Minden tragédiája ellenére 1956 egy szabadulástörténet

A meggyötört magyar nemzet 69 éve, október 23-án újjászületett – jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 23. 19:56
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A békéhez erőre van szükség, arra van szükség, hogy kiálljunk önmagunkért, és kitartsunk a jó ügyek mellett – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf ünnepi beszédében csütörtökön Szabadkán, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának vajdasági központi megemlékezésén.

Debrecen, 2025. szeptember 1. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén Debrecenben 2025. szeptember 1-jén. MTI/Czeglédi Zsolt
Szalay-Bobrovniczky Kristóf  honvédelmi miniszter

Hozzátette:

ki kell tartanunk akkor is, főleg akkor, ha nagyon erős nyomást gyakorolnak ránk, hogy adjuk fel alapvető érdekeinket és értékeinket, és hagyjuk, hogy a hazánkat illegális migránsokkal árasszák el, vagy hogy belekényszerítsék hazánkat és egész Európát egy olyan háborúba, ami nem a mi háborúnk.

Magyarország tisztában van a helyzetével – mondta, hozzátéve, hogy pontosan fel tudjuk mérni erőnket, és tudjuk, hogy a nagy problémákat érintő nagy megoldások nem a mi kezünkben vannak, de hiszünk az őszinte beszédben.

Hiszünk abban, hogy a párbeszéd, a tárgyalás, az érdekek egyeztetése képes áthidalni a legnehezebb ellentéteket is. A hangunk egyre messzebbre hallatszik, egyre többen hallják meg, és egyre több jóakaratú ember áll mellénk ebben a mostani erőpróbában. Nagyon reméljük, részesei lehetünk az ukrajnai háborút lezáró béke, egy valódi béke létrehozásának.

Rámutatott, hogy a magyarok,1956 örököseiként, erősen hisznek a békében, amely a szabadságban gyökerezik, és amely egyedül ad megfelelő teret arra, hogy az emberek teljes életet élhessenek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédében kiemelte, hogy

1956 minden tragédiája ellenére egy szabadulástörténet. Egy nemzet emelte fel a fejét és talált kiutat a hosszú évek alatt az ÁVO pincebörtöneivel és bitófáival megfélemlített félelemből és elnyomásból.

Az emberek nemcsak a szabadságot találták meg, hanem egymást is – tette hozzá, majd azzal folytatta, hogy határvonal az első pillanattól nem a jobb- és a baloldal között, eszmék vagy világlátások között, hanem a szabadság és a zsarnokság, a magyarok és a kollaboránsok között húzódott meg.

Október 23-án újjászületett a 20. század által sokszorosan megtört és meggyötört magyar nemzet

– tette hozzá.

Borítókép: Lyukas lobogó, a forradalom jelképe (Fotó: Ladóczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.