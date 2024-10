Kovács Zoltán: A lyukas zászló nem pártpolitikai szimbólum

– Az 1956-os lyukas zászló minden magyar ember és az egész magyar nemzet történelmi emléke, nem pártpolitikai szimbólum – jelentette ki lapunknak Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára az 1956 – Múlt, nem múlt – Lentikuláris fotókiállítás a szabadságharcról című időszaki kiállítás megnyitóján a Terror Háza Múzeumban. Az államtitkárt arról kérdeztük, hogy mi a véleménye a Pofosz javaslatáról, miszerint törvényi védelem alá kellene helyezni az 1956-os lyukas zászlót, amivel méltó védelemben részesítenék a nemzeti jelképet, és megakadályoznák, hogy politikai játszmák eszközévé válhasson. Kovács Zoltán szerint

jogos a Pofosz aggodalma, hiszen az elmúlt évtizedekben is lehetett már látni kísérleteket nemzeti szimbólumaink kisajátítására, ezeket pedig meg kell akadályozni.

Magyarország új alaptörvénye megadja a kereteket és a lehetőségeket – beleértve a nemzeti zászlónk definiálását és színkódjának megadását – arra, hogy a történelmi emlékekről is hasonló döntések szülessenek. Az államtitkár kiemelte: a törvényalkotás az Országgyűlés joga, ezért nagy érdeklődéssel várja, hogy a Pofosz hogyan fogja a törvényjavaslatot előterjeszteni. A történelmi zászlók, amelyek között az 1956-os zászló is szerepel, megérdemlik azt a védettséget, amelyet más nemzeti emlékeink is élveznek – fogalmazott az államtitkár.