Magyar Péter és a sleppje alvilági személyekkel védi magát

Azt követően, hogy kiderült, csoportos rablásért ült Magyar Péter biztonsági embere, a diszkópolitikus még azt is letagadta, hogy testőrei lennének – idézi fel öszeállításában az Origó. A lap arra is felhivja a figyelmet, hogy a Tisza Párt elnöke korábban maga dicsekedett ezzel. Ráadásul számos fotó is bizonyítja, hogy biztonsági emberek veszik körbe a rendezvényeken.

Amikor nyilvánosságra került, hogy Magyar Péter egyik testőre bűnözői múlttal rendelkezik, a politikus Facebook-bejegyzésben reagált: „Nekem nincs testőrségem, jellemzően magam járok mindenhova” – írta. Ezzel szemben egy korábbi posztjában kifejtette, hogy fenyegetések miatt elfogadta a felajánlott 24 órás személyi védelmet. Fotók és videók is bizonyítják, hogy Magyar Pétert mindenütt testőrök kísérik.

Magyar Péter korábban elismerte, hogy 24 órás védelem alatt áll

Kávézni is testőrrel jár

Az Origo által közölt képek alapján egyértelmű, hogy a politikust rendre körülveszik milliós Rolex órát viselő testőrök, akik közül néhányan luxusautókkal közlekednek.

Egy debreceni rendezvényre például egy egész testőrkaraván kísérte, amelyek között BMW X6-osok és Mercedes buszok is voltak. Az eset kapcsán a Metropol beszámolt arról is, hogy Magyar testőrei önkényesen lezártak egy vasúti kocsit az Intercityn, megakadályozva az utasokat a szabad mozgásban.

Újabb bűnöző a Tisza Párt körül

A Tisza Párt szolnoki koordinátorát múlt héten három társával együtt vették őrizetbe, majd tartóztatták le pénzmosás gyanújával, mivel az eljárás adatai szerint csempészcigarettával kereskedtek.

A Tisza Párt szervezője már korábban is kétes ügyletekbe keveredett egy befolyásos, súlyos bűncselekményekkel vádolt szolnoki ügyvéddel is.

A jogászra még 2020 februárjában csaptak le a NAV nyomozói, majd a Piero Pini húsipari vállalkozó elleni költségvetési csalásos nyomozásban vették őrizetbe. Az akcióban a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség ügyészei és a TEK munkatársai is részt vettek. Tizenöt helyszínen hajtottak végre kutatást, több mint hatszázmillió forintot foglaltak le, értékes luxusautókat és ingatlanokat zároltak.

Az ügyvédet később újabb ügyekkel hozták összefüggésbe a hatóságok, többek között százmilliós pénzmosással, költségvetési csalással, zsarolással.

Megvádolták az ügyvédet jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel is, azaz a vád szerint nagy összegű kölcsönöket nyújtott rengeteg embernek, ám a kölcsönök egy részét bűncselekmények útján szerezte.

A vádirat szerint az ügyvéd által megkötött szerződések többségében formálisan kamatkikötést nem tartalmaztak, ám a valóságban a jogász jelentős összegű kamat terhe mellett nyújtotta a kölcsönösszeget, azonban a megkötött szerződésben a kölcsönadott összeg nem a valós adatokat jelölte, abban már a kamattal növelt összeg szerepelt.

Így került a képbe Magyar Péter letartóztatott szervezője, aki a múltban többször is kapott – a vádirat szerint – homályos eredetű pénzt az ügyvédtől. Magyarék munkatársa összesen 21 millió forint kölcsönt vett fel.

Magyar Péter letartóztatott cigarettacsempész szervezője – az Origóo videóján jól látszik – ott volt Magyar Péter köztévé elleni tüntetésen is.

Miután nyilvánosságra került, hogy cigarettacsempészésért letartóztatták a Tisza Párt vezető szervezőjét, izgatott posztolás kezdődött Magyar Péter közösségi médiás felületein, gyorsan figyelmeztették a pártelnököt, hogy jó lenne eltüntetni a cigarettacsempészet miatt letartóztatásba került aktivista fotóit, különösen azokat, amelyeken Magyar Péterrel, Nagy Ervinnel vagy Radnai Márkkal pózol.

A letartóztatott cigarettacsempész vezető szervezőként fontos szerepet játszott az MTVA előtti demonstrációban. A háttérből irányított, szervezett, ő látta el például „láthatósági mellénnyel” Magyar Péter médiabrigádját.

A Tisza párti aktivisták most feladatul kapták, hogy minden felületet gondosan átvizsgálva teljesen tüntessék el a már hosszú hónapok óta Magyar Péterrel szorosan együtt dolgozó cigarettacsempész nyomait, hogy a nyilvánosságra került bűncselekményt a lehető legkevésbé lehessen összefüggésbe hozni a pártelnökkel.