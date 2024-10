Minidiktatúrákat épít a baloldal

– A baloldal 2019 óta számos esetben kifejezetten ártó szándékkal az adott, helyi hatalmi helyzetet, egyes eszközöket, jogintézményeket nem azok rendeltetésszerű céljának megfelelően – a normákat be nem tartva – kezdett el használni. Egyes baloldali önkormányzati többségek önkényes viselkedésének ugyan a törvényi környezet biztosította kontroll-lehetőségek határt szabnak, ők a helyi bázisépítés érdekében – részben már a következő országgyűlési választásokra is készülve – egyre igyekeznek szűkíteni az önkormányzati képviselő-testületekben lévő helyi ellenzéki politikusok lehetőségeit, vagyis a baloldal addig próbál meg elmenni a jogok csorbítása terén, ameddig csak tud – mondta el ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy meddig lehet szűkíteni a kormánypárti, jobboldali képviselők mozgásterét a baloldali önkormányzatokban.

Jogok és kötelességek

Az alkotmányjogász leszögezte: a hatalom központosítása és az ellenzék beleszólási jogainak korlátozása negatív következményekkel jár, hiszen a demokrácia egyik alapvető eleme az ellenzéki szereplők megfelelő – a választási rendszernek megfelelő, de alapvetően szavazatarányos – részvétele a döntéshozatalban. A szakértő azt is hangsúlyozta:

egy demokratikus jogállamban minden állampolgárnak – beleértve az ellenzéki képviselőket is – joga van részt venni a közügyek intézésében, azoknak pedig nemcsak joguk, de kötelességük is, akik erre felhatalmazást kaptak.

– Ez a rendelkezés nemcsak a hatalmi ágak montesquieu-i szétválását biztosítja, hanem egyúttal magában foglalja az ellenzék ellenőrző szerepét is. Ha egy önkormányzat túlzott mértékben korlátozza bármely képviselő jogait, az sérti a demokráciát, ellentmond a közvetett demokrácia alapelvének, valamint a hatalommegosztás elvének, ami egy jogállamban elfogadhatatlan – húzta alá a Századvég tudományos igazgatója.

Amit lehet, kiüresítenek

Arra a kérdésre, hogy meddig mehetnek el a diktatúra építésében a szóban forgó polgármesterek, a szakjogász úgy fogalmazott: a radikalizálódó baloldali álláspontot Budapesten ma már elsősorban a Tisza Párt képviseli. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a régi baloldal, még reménykedve a fővárosban és az ország egyes vidékein, nagyvárosaiban a befolyása megtartásában, egyre agresszívebben igyekszik megerősíteni a helyi hatalmát. Ifj. Lomnici Zoltán szerint ahogyan már korábban is – akár az önkormányzati törvény megsértésével és a kormányhivatalok törvényességi felhívásaival is dacolva – a baloldali önkormányzatok által finanszírozott és baráti önkormányzati cégek által készített lapokban próbálták lejáratni a helyi ellenzéket. Illetve ugyanezen önkényes attitűddel próbálják időről időre szélesíteni a polgármesteri hivatal tagjainak feladat- és jogköreit, illetőleg politikai szükséghelyzet esetén újabb pozíciókat létrehozni, és megpróbálják kiüresíteni egyes önkormányzati bizottságok munkáját.

– A baloldal jogszerűen addig mehet el, amíg az önkormányzati hatáskörök gyakorlása összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal és az alaptörvénnyel.

Az önkormányzatok autonómiája széles körű, de nem korlátlan. Ha jogsértés történik, a képviselők közigazgatási bírósághoz fordulhatnak vagy alaptörvény-ellenes jogalkotás esetén kérhetik az Alkotmánybíróságtól az érintett helyi önkormányzati rendelet vagy annak egy rendelkezésének a megsemmisítését

– mondta Lomnici, aki azt is hozzátette: a túlzott centralizáció és az ellenzék jogainak folyamatos szűkítése visszaüthet. – Az ellenzéki képviselők közigazgatási pert indíthatnak a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény alapján, ha úgy vélik, hogy az önkormányzati döntések jogszabálysértők. A közigazgatási bíróság felülvizsgálhatja az önkormányzati döntéshozatal jogszerűségét – emlékeztetett.

Ilyen demokráciát akarnak

Arra, hogy 2026-ban egy esetleges baloldali győzelem milyen hatalomgyakorlást hozna kormányzati, országos szinten, máris láthatunk élő, kerületi példákat. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere drasztikusan átírta az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, amelyben eltörölte a kötelező társadalmi egyeztetéseket, az új szabály csak lehetőségként tekint arra. Megfelezte az előterjesztések véleményezésére rendelkezésre álló időt, korlátozta a lakosság által megszavazott képviselők jogait, és gyakorlatilag mindenről az újrázó polgármester dönt egy személyben Ferencvárosban. Ilyen például az önkormányzati cégvezetők kinevezésének ügye. Az átláthatóság szempontjából is fontos közbeszerzésekben mostantól szintén a polgármester dönt egy személyben. Maximalizálták a képviselői hozzászólások számát, azok nem a jelentkezési sorrend szerint történhetnek, és a képviselők nem tehetnek fel kérdéseket az éppen megtárgyalt témákkal kapcsolatban az ügyrend keretében. Ami szintén az egyszemélyes diktatúrát építi, hogy Baranyi a felügyelőbizottságokba sem delegált tagot az ellenzékből, így nem lesz rálátásuk az önkormányzati cégeknél zajló eseményekre, gazdasági és személyi kérdésekre. Pikó András józsefvárosi polgármester is drasztikusan csorbította a jobboldali képviselők jogait, az új szabályok értelmében korlátozzák a képviselői kérdéseket, a hozzászólások hosszát és mennyiségét. A XII. kerületben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt színeiben polgármesterré választott Kovács Gergely csökkentette a bizottságok számát, és a pénzügyi ellenőrzés elnökének pozíciójába is a hagyományoktól eltérően saját embere, egy kutyapárti került.