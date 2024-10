Orbán Viktor: Adjunk hálát a Jóistennek, hogy nálunk még helyükön vannak a dolgok, még működik a józan ész és fennáll a rend + videó

– A korábbi nagy tervek végrehajtása lelassult, és azzal voltunk elfoglalva, hogyan evickéljünk ki a Covidból, az inflációból – mondta Orbán Viktor a Néprajzi Múzeum új kiállításának a csütörtöki megnyitóján. A miniszterelnök elmondta, hogy 2025–26 a családok és a kisvállalkozások rendbetételének az időszaka lesz.

– Az egész világ gyönyörűségesnek látja a Néprajzi Múzeumot, mivel 12 nemzetközi elismerést nyert. A világban szoktak épülni széles elismerést kiváltó épületek, de ennél is szebb, hogy ezt az épületet egy magyar ember építette. A mostani múzeumátadó szerves része a Városliget átalakításának, a magyar nemzeti kultúra egyik zarándokhelye a Városliget – fogalmazott a kormányfő. Mint jelezte, Arany Jánost is zavarta, hogy szeretett parkja milyen romos állapotban volt. Húsz évvel ezelőtt is botrányos állapotban volt a Városliget, ezért döntöttek az átalakítás mellett.

Elindult a Budapest Liget projekt, amely Európa legszínvonalasabb kulturális fejlesztése. A jó ügy végül győzött, és ezzel egész Magyarország győzött. Most egy új állandó kiállítás jött létre a Néprajzi Múzeumban, ezzel az állandó kiállítással végre betölti hivatását a múzeum

– fogalmazott.