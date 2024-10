Passzivisták a baloldalon

Kovács Gergely (MKKP), Hegyvidék új polgármestere a baráti sajtónak vallotta be: elfáradt a XII. kerületi alakuló testületi ülésen, ezért nem jelent meg a másnapi fővárosi közgyűlés alakuló ülésén. Kovács a párt fővárosi frakcióvezetője is lett, ám az első felszólalást átadta élettársának Döme Zsuzsannának, ferencvárosi alpolgármesternek. A Magyar Nemzetnek az MKKP sajtófelelőse azt mondta: betegség miatt maradt távol a pártelnök. Telexnek viszont már Kovács úgy fogalmazott:

„Nem voltam jól aznap reggel, meg el is fáradtam az előző nap, amikor a XII. kerületi alakuló ülés volt.”

A lap azt is megjegyezte: az elmúlt években téma volt Kovácsnál, hogy híresen nem szeret korán kelni, aki korábban azt is felvette: a testületi üléseket délutánra időzítené, hogy ne kelljen korán kelnie. Kovács erre azt válaszolta, egyelőre megpróbálja megszokni ezeket a reggeleket. Ráásásul az új hegyvidéki polgármester azt mondta: rengeteg dolga lett amióta polgármester. Felvetődik a kérdés: miért nem adja át a fővárosi képviselői mandátumát másnak az MKKP elnöke, ha a polgármesterség így kimeríti. Hiszen pártot szervez és irányít, kerületet vezet és a fővárosiakat is képviselnie kell.

Nem Kovács Gergely az egyetlen politikus, aki nem jelent meg az új munkahelyén. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke öt hétig hanyagolta az Európa parlamenti képviselői feladatait.

Aki inkább a Tisza Párt építésével volt elfoglalva, ahelyett hogy a magyar embereket képviselte volna Brüsszelben.

Megemlítendő: Magyar elmondása szerint azért nem ült be a Fővárosi Közgyűlésbe, mert a brüsszeli munka mellett arra már nem jutna ideje. Mégis érdekes: a fővárosi alakuló ülésen vendégként megjelent, viszont az Európai Parlamentből hiányzott.

Magyar Péter június 9. előtt, a választási kampányban többször határozottan kijelentette, hogy nem lesz EP-képviselő, nem veszi fel a mandátumát, mert itthon akar politizálni. Nem sokkal a választások után már tárgyalásokat folytatott az Európai Néppárt vezetőjével, a magyarfóbiás Manfred Weberrel és megegyeztek, hogy a Tisza Párt EP-képviselői a néppárti frakcióhoz csatlakoznak. Közben az is eldőlt, hogy Magyar nem tartotta be az ígéretét, mégis felvette a mandátumát, ami együtt jár a mentelmi joggal.

Ráadásul Magyar másfél évig úgy vett fel milliós fizetéseket, hogy nem dolgozott meg érte.

Mint lapunk megírta: lényegében kifizetőhelyként tekintett az állami társaságokra Magyar Péter, amikor a Magyar Közút és a Volánbusz igazgatóságának tagja volt. Előbbi cégnél huszonkettőből nyolc, utóbbinál tizenkettőből négy döntésben nem vett részt. Azokon az üléseken pedig, ahol ott volt, ritkán kérdezett, gyakorlatilag mindent megszavazott, kevés ötlete pedig az utasok helyzetét nehezítette volna. Mindezért majdnem 13 millió forintot vett fel, másfél év alatt.