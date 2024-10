Újabb járványra készül az ELTE? Gyors és tömeges járványügyi tesztelési kapacitást alakítottak ki Budapesten

A módszer nagy előnye, hogy nem igényel speciális laboratóriumi felszerelést, és alkalmas nagyszámú minta egyidejű vizsgálatára, éppen ezért a tömeges tesztelésre is. A módszerrel a koronavírus-specifikus antitestek szintje is mérhető, amelyből – kellő számú adat birtokában – következtetni lehet a védettség mértékére is.

A központban alkalmazott tesztrendszer saját gyártású elemekből összeállított reagenseit az ELTE kutatói a már beállított protokollok segítségével tesztelték, a részt vevő partnerek segítségével validálták, így nagyléptékű és költséghatékony szűrési módszereket hoztak létre. Továbbá a laboratórium infrastruktúrája kiterjed arra a logisztikai háttérre is, mely biztosítja a számítógépes nyilvántartási és ügyfélértesítési rendszert, valamint a megfelelő állami rendszerekhez való kapcsolódás lehetőségét – írták.