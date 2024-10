Vigyázzon! A BKK járatain is terjedhet az ágyi poloska

Egyre több gondot okoz Budapesten az ágyi poloska, amely a fertőzött ruhaneművel a tömegközlekedési eszközökre is eljut. A Magyar Nemzet a BKV-nál arról érdeklődött, hogy az elmúlt egy-két hónapban volt-e rendkívüli fertőtlenítés a járműveken. Erre a kérdésre sajnos nem kaptunk választ, általánosságban a közlekedési cég elmondta: az ülések fertőtlenítését – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – évente két alkalommal ütemezetten, szerződött partnerekkel végeztetik el.

– Fertőzésgyanú, külön jelzés vagy észrevétel esetén természetesen soron kívüli tisztítást, irtást rendelünk el, amelyet partnereink permetezés, illetve, ha a hatás növelése érdekében szükséges, hideg-melegköd alkalmazásával végeznek – tájékoztatta lapunknak a BKV Zrt. Hozzátették:

a villamosok, a metrók, az autó- és trolibuszok üléseit rendszeresen – hetente, kéthetente – takaríttatják, a kárpitozott felületeket gépekkel tisztíttatják.

Mint arról lapunk is beszámolt, Józsefvárosban rendkívüli ágyipoloska-invázió van. A parazita vérszívó rovar főként az önkormányzat által fenntartott bérházakban és a hajléktalanszállók vagy lakótelepek környékén jelent komoly problémát. Egyre több az ágyi poloskákkal kapcsolatos bejelentés, legutóbb a józsefvárosi Tömő utca 5-ből érkezett.

Egy ottani lakó beszámolója szerint a nyolcadik kerület teljesen elfertőződött, a rovarirtó cég munkatársa elmondása szerint nem volt olyan utca, ahol az utóbbi időben ne járt volna ágyi poloskát irtani. A lakó elmondta: éjjel nem tudnak aludni, összevissza csípik őket a vérszívók, nem mernek moziba se menni, de BKV-n sem utaznak.

A Pikó András polgármester vezette Józsefvárosban az önkormányzati kezelésben lévő ingatlanokban állítólag azért végeznek ritkábban ágyipoloska-irtást, mert nincs erre keret.

– Attól félünk, hogy valamilyen fertőzést elkapunk. Most irtottak két hete, kikerültek ezek az ágyi poloskás matracok az udvarra. Mire elszállíttatja innen az önkormányzat, legalább három-négy hónap eltelik, mert ez a tapasztalat – mondta korábban a Metropolnak rémülten egy neve elhallgatását kérő lakó, akit nem lepett meg az, hogy a helyi baloldali önkormányzat a füle botját sem mozdítja, hogy segítsen.

– Azt válaszolták, hogy nincs erre keret. Arra sem volt hosszú ideig, hogy legallyazzanak egy fát hátul, ami állandóan kiverte az ablaküveget egy gyerekét egyedül nevelő édesanyánál, akinek nem volt pénze az újraüvegezésre, tehát úgy laktak tovább, ki tudja, meddig – ecsetelte a lakó.

A problémát az is tetézi, hogy vannak olyan üres lakások, ahová bevették magukat a vérszívók, ide senki nem is tud bemenni a poloskákon kívül. Ezeket a lakásokat és azok távollevő bérlőit a tulajdonos önkormányzatnak kellene felkeresnie, köteleznie az irtásra, enélkül soha nem lesz kiirtva az ágyi poloska.

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy panaszkodnak a hajléktalanok arra, hogy az Iványi Gáborhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület szállóján rendre összecsípik őket az ágyi poloskák. Ezért sokuk nem is szívesen tér be oda aludni. Nyilván, aki igen, ő továbbviszi akár a BKV-járművekre a fertőzöttséget.Újpesten is elterjedtek a rovarok egy idősotthonban, mert hajléktalanokat költöztettek oda.