A fiatalokért és a nemzetért: új irányok a Fidelitas vezetésében

1. Milyen konkrét célokat fogalmazott meg elnöksége elején, és hogyan tervezi megvalósítani azokat?

A Fidelitas a nemzeti érzelmű, bátor fiatalok táborhelye. A legfőbb, kvázi nulladik feladat, hogy ez mindenkihez eljusson, aki tenni akar a közös szenvedélyünkért, Magyarországért. Ezen felül, három markáns célt tűztem ki, amelyek irányt adnak a következő - egyébként rendkívül összetett - időszak munkájának. Az első a nemzeti, konzervatív, patrióta értékrendet követő fiatal generációk képzése. A Fidelitasnak már most is működik vezetőképzője, ahol a következő időszak helyi és országos szereplőit készítjük fel. A képzést folytatjuk, annak tartalmát időről-időre áttekintjük - és ha szükséges - fejlesztjük. Cél, hogy azonnal hasznosítható, modern tudást adjunk.

Büszkék vagyunk arra, hogy szép számmal vannak országos, helyi és EU-s szinten is meghatározó politikusaink, akik politikai-közéleti pályafutásukat a Fidelitasban kezdték.

Ehhez szorosan kapcsolódik a második célunk, amely a közösség- és szervezetépítés folytatása, mi több: hatékonyságának erősítése. A politikai utánpótlást akkor tudjuk biztosítani, ha folyamatos közösségépítő munka zajlik. Fent kell tartanunk a meglévő tagok elkötelezettségét, aktivitását és országszerte új alapszervezeteket kell létrehoznunk. A Fidelitasnak folyamatosan meg kell újulnia és erősödnie kell. 2025-ben már teljes erővel a választásokra készülünk, ehhez erős és felkészült szervezet szükséges.

Végül, de nem utolsó sorban: harmadik célunk Európa patrióta fiataljainak egy azonos értékrendre épülő, nemzetközi közösségbe szervezése.

Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

2. Milyen módon kívánja bevonni a fiatalokat a közéletbe és a Fidelitas tevékenységeibe?

Nagyon bízom benne, hogy minden magyar fiatalban - legbelül - ott rejlik a hazafiság és a patriotizmus. Szemben ezzel tapasztaljuk, hogy a globalista, liberális világ ezt az étékrendet tagadja és teljesen abszurd ideológiák irányába tereli a fiatalokat. Mi arra vállalkozunk, hogy megmutassuk, számunkra a hazafiság nem múltba tekintés, hanem erős lázadás a manipulatív, üres globalista ideológiákkal szemben.

Részünkről ez büszke önkifejezés, amely a hagyományos magyar értékekre, öntudatra, közösségekre és közös történelmi örökségünkre épül. A Fidelitas a nemzeti identitást középpontban állító, értékes emberi kapcsolatokra épülő szervezet, a jövő közössége!

3. Az elmúlt években egyre nagyobb kihívás lett a fiatalok megszólítása. Milyen stratégiát fog követni annak érdekében, hogy minél több fiatalt tudjon megszólítani?

A Fidelitas 1996. október 11-én alakult azzal a céllal, hogy a Fidesz ifjúsági szervezeteként egy helyre tömörítse a jobboldali, nemzeti gondolkodású fiatalokat. Én 1996. szeptember 15-én születtem, tehát néhány nappal vagyok idősebb a szervezetnél. A Fidelitas egy nagy múltú szervezet, amely megalakulása óta a legnagyobb ifjúsági politikai szervezet Magyarországon. Sőt gyakorlatilag mi vagyunk az egyetlen valódi tagsággal bíróm, ténylegesen működő, önálló politikai ifjúsági szervezet Magyarországon.

Elődeink azok a bátor 2006-os fiatalok, akik szembe mertek szállni a Gyurcsány-terrorral, és ez kovácsolta őket közösséggé.

Soha nem szeretném, ha Magyarországnak megint olyan kormánya lenne, amely a magyar emberekre támad, és nem a magyar érdekeket helyezi előtérbe. A most megválasztott elnökség tagjai javarészt olyan fiatalokból állnak, akik 2010 után csatlakoztak a Fidelitashoz. Azért csatlakoztunk, mert számunkra fontosak a jobboldali értékek, és nemzetben gondolkodunk. Mi már egy másik generáció vagyunk, ezért a fiatalokat másképp és máshogyan kell megszólítani. Éppen ezért vagyunk jelen az összes közösségi médiában is, hogy elmondhassuk: patriótának lenni ma az igazi lázadás. Nem szabad elfelejteni, hogy Magyar Péter és a TISZA párt nem különb Gyurcsányéktól; ugyanaz a globalista erő áll mögöttük, amely 2006-ban a szocialistákat támogatta. Feladatunk, hogy ezt elmondjuk, és ahogy járom az országot és találkozom fiatalokkal, egyre többen látják ezt.

4. Hogyan értékeli a Fidelitas szerepét a Fidesz politikusainak utánpótlásában? Mi lehet a Fidelitas jövőbeni helye a kormánypárti ifjúságpolitikában?

Az idei választás egy nagyon jó erőpróba volt a szervezet számára. A Fidelitasnak közel száz önkormányzati képviselője lett és majd egy tucat polgármestere a magyar választók bizalmából, amellyel meg tudtuk őrizni és gyarapítani a 2019-ben megszerzett helyeket. Külön kiemelném a fővárosi képviselőinket, hiszen a Fidesz-KDNP listáján bejutott tíz fővárosi képviselő közül négy aktív korú fidelitasos. Az októberben felálló testületekben számos alpolgármesteri, tanácsnoki és bizottsági elnöki felkérést kaptunk, sőt, a Fidelitas elnökségének tagja, Bíró Marcell a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke lett. Potápi Árpád tragikus halála miatt megüresedett parlamenti helyre pedig Dr. Hegedűs Barbarát kérték fel, aki a Fidelitas külügyi igazgatója. Ezekből is jól látszik, hogy anyapártunk számára mi biztosítjuk a politikai utánpótlást.

5. Melyek azok az értékek, amelyeket elnökként kiemelten fog képviselni? Hogyan tudják ezek az értékek segíteni a Fidelitas fejlődését?

Kárpátaljai feleségem és erdélyi származású édesanyám van. Hiszek a tradicionális értékekben és szerepvállalásaim során fontosnak tartom ezeknek az értékeknek a közvetítését. Nemzeti gondolkodású, keresztény emberként és két másfél éves kislány édesapjaként elborzaszt az a sok szempontból őrült világ, ami körbevesz bennünket. A globalisták által sulykolt gender lobbi és az EU által erőltetett migráció komoly veszélyt jelent Magyarországra nézve, mert ezek a folyamatok alááshatják az ország hagyományos értékeit, kulturális identitását, és veszélyeztethetik a társadalom kohézióját. Mi az a közösség vagyunk, akik hisznek a hagyományos értékek fontosságában és ezért készek nap, mint nap harcba is szállni! Akik pedig hasonlóan gondolkoznak hozzánk, azon elvbarátaink csatlakozását várjuk szeretettel!

6. Mit gondol a jelenlegi társadalmi helyzetről, és melyek azok a kihívások, amelyek leginkább érintik a fiatalokat? Hogyan reagál erre a Fidelitas?

A kérdést két szempontból közelíteném meg, lelki és materiális síkon. Lelki síkon az tapasztalható, hogy a digitalizáció következtében, bár egyre könnyebb a kapcsolattartás, mégis polarizálódik a társadalom, ez alól természetesen nem kivétel a mi korosztályunk sem. Ezért nagyon fontos, hogy egy fiatal valódi emberi kapcsolatokat és közösségi élményeket tudjon kialakítani, amire egy kiváló lehetőség a nemzeti oldalon, többek között, a Fidelitas.

Mi nemcsak politikai szervezet vagyunk, hanem közösség is, több, mint 150 alapszervezetünk van Soprontól Nyíregyházáig, így aki szeretne csatlakozni hozzánk, az könnyen megteheti szinte bárhol az ország bármely pontján.

Materiális síkon a lakhatással kapcsolatos kérdéseket látom egy fontos kihívásnak, melyre a kormányzatnak számos előre mutató lépése volt az utóbbi időben és mindez nagyon ígéretes folyamatokat is elindított. A fiatal családosok számára, már régóta számos támogatási lehetőség van otthonteremtésére, amennyiben gyermeket vállalnak, gondolok most a CSOK Pluszra vagy a babaváróhitelre. De a napokban bejelentett új lakhatási támogatás is egy olyan segítség, ami nem csak a családosok fiataloknak, hanem minden 35 év alatti munkát vállaló fiatalnak egy jó lehetőség, ahhoz, hogy saját ingatlan szerezzen. Ez hatalmas dolog!

7. Hogyan értékeli a magyar fiatalok általános politikai érdeklődését, és mit gondol, mivel lehetne még inkább megszólítani őket?

A nemzetközi politika iránt érdeklődő fiatalok körében éles határvonalat látok a globalista ostobaságok és a patrióta értékeket választó fiatalok között. Mindez hatással van a magyar fiatalokra is. Ugyanakkor belpolitika és a döntéshozatal alapvető befolyással van a magyar fiatalok életére nézve, ezért én azt tapasztalom, van véleményük az őket érintő kérdésekről. Ez nem azt jelenti, hogy a döntő többségük törvény módosításokat és kormányrendeleteket olvasna, - persze van olyan is – hanem inkább egyfajta érdeklődést azon témák irányába, ami a közvetlen életüket érinti. Ezért is tartom nagyon támogatandónak a nemrég bejelentett munkás hitelt, valamint a lakhatási támogatást hiszen ezek olyan támogatások, melyek közvetlenül segítik a korosztályunkat. Minden olyan intézkedés, mely egy fiatal életére hatással van egy lehetőség a korosztály megszólítására és a közélet iránti érdeklődés növelésére. A Fidelitas volt, aki korábban kezdeményezte az internet áfa tartalmának a csökkentését, ezzel is képviselve korosztályunk érdekét. Ilyen javaslataink a jövőben is lesznek.

8. Hogyan fejlesztené a Fidelitas kapcsolatát a többi európai ifjúsági szervezettel, és lát-e lehetőséget további nemzetközi együttműködésekre?

Orbán Viktor Miniszterelnök – széles nemzetközi koalíciót építve - a nyáron létrehozta azt az új európai, patrióta gondolkodású politikai erőt, mely már az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója. Létre kell nekünk is hoznunk a fiatal Európa patrióták közösségét! Kárpátaljai feleségem és erdélyi édesanyám révén közeli rálátásom van a határon túli magyar közösségek életére, problémáira, és az évek során kialakítottam jó kapcsolatokat az ifjúsági politikai szervezetek vezetőivel is, ez is biztosan a hasznunkra lesz. A hazai és kárpát medencei építkezés mellett meg kell alapítsuk és el kell indítsuk azt az össz-európai mozgalmat is, mely összefogja a hozzánk hasonlóan gondolkozó nemzeti érzelmű európai fiatalokat. A munkát ezzel kapcsolatban megkezdtük, előttünk van Miniszterelnök úr követendő példája és hiszem, hogy mi, fiatal magyarok elég erősek vagyunk ahhoz, hogy ennek a kihívásnak is az élére álljunk!