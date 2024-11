Filmet készítettek a magyar védőnői hálózatról

A magyar családpolitika sikerességéhez a védőnői szolgálat is hozzájárul, ezért fontos a megerősítése – mondta Rétvári Bence. A védőnői szolgálat hungarikum című film bemutatóján.

A magyar családpolitika azért sikeres, mert „nem egy receptre épül”, hanem minden élethelyzetre igyekszik választ adni

– hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége (MVSZSZ) által szervezett bemutatón.

Az Európai Unióban csökken a születések száma, sok ország pedig bevándorlással akarja pótolni a hiányt, de Magyarország a „saját polgáraiban hisz”. – Ezzel sikert lehet elérni, hogy 2010 óta Magyarország 21 európai országot előzött meg a teljes termékenységi arányszámban, a gyermekvállalási kedvben – jelezte az államtitkár.

– Jelenleg mintegy harmincféle intézkedésből választhatják ki a családok, milyen segítségre van szükségük

– emelte ki Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hozzátette: az új gazdasági akciótervben is középpontban vannak a családok, valamint a nemzeti konzultáció számos pontja is érinti a családok helyzetét. Rákérdeznek például a családi adókedvezmény megduplázására is.

A magyar emberek családcentrikus gondolkodását bizonyítja az is, hogy 109 éve elindult a védőnői szolgálat, amely a világon egyedülálló – mutatott rá Koncz Zsófia.

– A KINCS 2020 óta együttműködő partnere az MVSZSZ-nek, már több projektet és kutatást valósítottak meg együtt – ismertette Fűrész Tünde, a szervezet elnöke. Hozzátette: a legutóbbi felmérésükből az derült ki, hogy a magyarok jól ismerik és elismerik, nagyra becsülik a védőnők munkáját.