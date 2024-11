Így apad az érdeklődés Magyar Péter szónoklatai iránt

Ősszel azonban látványos visszaesés tapasztalható az ellenzéki tüntetésein, vagy egyéb tömegrendezvényein: már az MTVA elleni demonstráció is nagy csalódást okozott Magyaréknak, hiszen előzetesen százezres tömeggel számoltak, ezt hangoztatták a nyilatkozataikban, majd a valóságban csupán néhány ezren jelentek meg, közülük is sokan a rendezvény vége előtt már távoztak. Hasonlóan visszafogott érdeklődés mellett rendezték meg az október 23-i ünnepséget, a Széna téren is mindössze néhány ezren hallgatták Magyar Péter szónoklatát.