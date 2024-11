Ismét gyanús külföldi szervezetek bukkantak fel Gyurcsányék mögött

A baloldali civil szervezeteket is busásan támogató, gyakorlatilag a teljes baloldal által gyűjtött adatokat kezelő Action Network is szerepel a Demokratikus Koalíció legújabb aláírásgyűjtésének adatkezelői között.

A washingtoni székhelyű cég a tömeges e-mail-küldésért és adatbázis-kezelésért felel a baloldali párt mostani akciójában.

Kálmán Olga, a DK országgyűlési képviselője csütörtökön jelentette be, hogy pártja aláírásgyűjtést indít a Horn Gyula sétány átnevezése ellen, miután a Fővárosi Közgyűlésben a Fidesz–KDNP képviselője, Radics Béla arra tett javaslatot, hogy a tavaly jogsértő módon a kommunista karhatalom kötelékében egykor szolgálatot teljesített, későbbi szocialista miniszterelnökről elnevezett közterület vegye fel a Pesti srácok sétány elnevezést. A javaslatot a DK mellett a Kétfarkú Kutya Párt, valamint a Tisza Párt sem támogatta, és ellenezte Karácsony Gergely főpolgármester is.

Miként Kálmán Olga fogalmazott, „a DK nem fogja hagyni, hogy a jobboldal elvegye a modern magyar baloldal egyik legfontosabb szimbólumát, ezért online aláírásgyűjtést indítunk, hogy megakadályozzuk a Horn Gyula sétány átnevezését és Horn Gyula emlékének eltörlését”.

A párt petíciója már elérhető a közösségi médiában, valamint a DK honlapján is, ahol közlik azt is, a kezdeményezést aláírók beleegyeznek, hogy az adatkezelő a megadott elérhetőségeken közéleti kérdésekben, kampányesemények, választási programok ügyében tájékoztatást küldjön az aláíró részére.

Az adatkezelési szolgáltatást tizenegy cég végzi, melyből több is külföldi székhelyű.

A DK legújabb aláírásgyűjtésének adatkezelői között sok a régről ismert szervezet (Forrás: dkp.hu)

A szoftverfejlesztési szolgáltatásért az a bécsi székhelyű Estratos Digital GmbH digitális ügynökség felel, amelynek ügyvezetője Bajnai Gordon kormányának volt titokminisztere, a DatAdat-cégcsoport vezető figurája, Ficsor Ádám.

Ráadásul a bécsi cég fejlesztette ki a Lundadonate.org nevű szervezetet, amely ezer szállal köthető a Korányi Dávid alapította Action for Democracyhez (A4D). A Lunda szervesen kapcsolódik az amerikai Demokrata Párthoz közel álló Action Networkhoz is. Nem meglepő módon az Action Network volt az a weboldal, amelyre a dollárbaloldal úgy hivatkozott, hogy ezen keresztül gyűjtötték Amerikában a 2022-es magyarországi kampányra szánt pénzeket. Később egyébként éppen ez az oldal buktatta le Korányiékat, hiszen

ezen keresztül derült ki, hogy a korábban hangoztatott ezres nagyságrendű mikroadományok helyett csupán 11 támogatás érkezett be az A4D-hez, amelynek mégis sikerült négymilliárd forinttal megtámogatnia a baloldal választási kampányát.

A DatAdathoz köthető bécsi székhelyű Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org volt egyébként Magyar Péterék adatkezelője is a Talpramagyarok.hu oldalon, de a Lundán keresztül gyűjtött pénzt a noÁr Mozgalom, Juhász Péter, de a Jámbor András nevével fémjelzett kommunista szellemiségű lap, a Mérce is többször gyűjtött már adományokat, miként a Szikra Mozgalom és a Tanítanék Mozgalom is.

Azóta az is kiderült, hogy Magyar Pétert és az A4D-t is egyre több mozzanat köti össze. A Tisza Párt aktivistái az utóbbi hetekben egyre több településen elkezdték osztogatni a Nyomtass Te Is! lapszámait, ami összefüggésben lehet azzal, hogy az ingyenes újság szeptembertől hetente megjelenő tematikus különszámot hozott létre a Tisza Párt számára. A propagandalap mögött álló kiadót 18 millió forinttal támogatta korábban az Action for Democracy, de kaptak pénzt a Norvég Alaptól és Soros György alapítványaitól is.

A DK mostani petíciójánál az adatkezelők közt van a tömeges elektronikus levélküldő szolgáltatásért felelő, San Franciscóban bejegyzett Mailgun Technologies Inc., valamint a chatbot-szolgáltatással megbízott, Palo Altóban található Manychat Inc. is.

Ezek a cégek már akkor is jelen voltak a DK-nál, amikor a párt 2021-ben a vakcinabeszerzés ellen indított aláírásgyűjtést, ezzel is akadályozva a kormány sikeres járványügyi védekezését.

A fentieken túl a barcelonai Typeform SL is szerepel az adatkezelők között, a spanyol cég online felmérési szolgáltatásokat végez a baloldali pártnak.