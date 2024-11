Miért nehéz megállni egy pohárnál? – Szakember válaszol, hányféle típusa lehet az alkoholizmusnak

Több típusa létezik, a legismertebbek a szinten tartó (mindennapos) italozás, itt a fogyasztás folyamatos, a tolerancia növekedése miatt pedig az alkoholbetegen alig észrevehető az alkohol hatása. A probléma esetükben legkésőbb akkor mutatkozik meg, amikor valamilyen okból nem jutnak hozzá a napi megszokott adagjukhoz. Ekkor türelmetlenség, ingerlékenység, álmatlanság vagy akár agresszió is jelentkezhet. A második típus a kontrollvesztő, vagy gépszíjas ivás, ebben az esetben akár heteken keresztül egyáltalán nincs alkoholfogyasztás, majd súlyos, akár napokig tartó lerészegedés, akár képszakadás következik. Az alkoholisták harmadik típusa a problémaivó, esetében még nem feltétlenül alakult ki fizikai függőség, így elvonáskor nincsenek fizikai tünetei, azonban erős lelki igénye van az alkoholfogyasztásra, ugyanis ezt használja ellazulásra és a problémák látszólagos megoldására, elfelejtésére. A pszichikai függőség itt is határozottan jelen van, s mivel probléma mindig akadhat, a problémaivó is egyre gyakrabban nyúl a pohár után.