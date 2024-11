Van egy kihívás, amivel most milliókat lehet nyerni

A könyvtári kihívás célja nemcsak új olvasók megszólítása, hanem az is, hogy a meglévő könyvtárhasználók minél többet olvassanak. A legeredményesebb könyvtárak akár tízmillió forintos díjat is nyerhetnek – mondta lapunknak Vincze Máté, a Kulturális és Innová­ciós Minisztérium (KIM) közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára.

Miért kulcsfontosságú az olvasás?

Mint rámutatott,

a mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok, viselkedéskutatók régóta egyöntetűen hangoztatják, hogy az olvasás kulcsfontosságú az egyének saját jóléte, boldogsága, kognitív képességei, kreativitása és közérzete szempontjából.

Magyarán, ha valaki rendszeresen olvas, csak gyarapszik vele és ezáltal az a közösség is, amelyiknek a tagja. – Ezért célul tűztük ki, hogy Magyarország rövid időn belül Európa öt legtöbbet olvasó országának egyike legyen. Ebben a missziónkban első számú partnereink a könyvtárak, hiszen Magyarországon minden településen elérhető könyvtári szolgáltatás. A háttérmunka régóta zajlik, és a statisztikák is biztatók: az elmúlt két évben nemcsak a könyvtárba járók száma nőtt, hanem a kölcsönzött könyvek darabszáma is, tehát elindultunk egy jó irányba. Most magasabb sebességbe kapcsolunk – fejtette ki a helyettes államtitkár.

Verseny a könyvtárak között

Vincze Máté tájékoztatása szerint ez a kihívás annyiban tér el a többitől, hogy bár a könyvtárak eddig is szerveztek akciókat és kampányokat, most azt várják tőlük, hogy egymással is versenyezzenek. A stratégiai cél az, hogy egymástól is tanuljanak, fejlesszék tovább egymás jó gyakorlatait, és alkalmazzák azokat saját közösségükre. Ha valami pedig már régóta jól működik náluk, nézzék meg, hogyan tudnák még jobban csinálni. Különböző kategóriákban írták ki a pályázatot, hiszen egészen más egy nagy vármegyeközponti könyvtár elérése, mint egy kis települési könyvtáré, így más az elvárás is tőlük.

A verseny hat különböző könyvtár-kategóriában zajlik, mindenhol hirdetnek első, második és harmadik helyezettet.

Számít az olvasószám- és a látogatószám-növekedés, de ezeknél is nagyobb súllyal esik latba a kikölcsönzött könyvek és a gyermek olvasók számának növekedése, hiszen az olvasás is olyan dolog, amit jobb minél hamarabb elkezdeni, hogy szokássá váljon.

Ezenfelül különdíjjal jutalmazzák a legkreatívabb olvasás-népszerűsítő kampányt, a könyvtári digitális szolgáltatásokat és a Kárpát-medencei magyarokat célzó kampányokat is. A gyermekek és fiatalok mellett kiemelt célcsoportnak számítanak a határon túli magyarok, akiket a magyar könyvtárak a partnerintézményekkel összefogva érhetnek el. Ebben a különdíjas kategóriában az a fontos nemzetpolitikai cél is megvalósul, hogy a határon túli magyarok olvassanak saját anyanyelvükön. Minden további részlet megtalálható a www.kultura.hu/konyvtarikihivas oldalon.

Ahol a természetes intelligencia diadalmaskodik a mesterséges intelligencia felett

Vincze Máté szerint a gyerekeket és az idősebbeket is el lehet csábítani a képernyők elől. Egyre többet hallani az énidőről, a nyugalomról, analóg terekről. Ezek a fogalmak kezdenek felértékelődni a mai világban, ahol mindenhonnan ömlik az emberekre a kétes minőségű és értékű, de zajos tartalom. Ráadásul

a könyvtáros természetes intelligenciája mindig felkészültebb tartalomajánló lesz, mint egy elsősorban üzleti érdekek mentén szervezett algoritmus mesterséges intelligenciája a streamingplatformokon.

Ezenfelül a könyvtárak közösségi élményt is nyújtanak, legyen szó akár író-olvasó találkozóról vagy egy olvasmányélményt megelevenítő előadásról, gyermekprogramról. Ez utóbbi nagyon fontos, hiszen a kicsik kreativitása, beleélő képessége, intelligenciája is nagyon sokat fejlődik, ha olvasnak nekik és ők is látják a szüleiket olvasni. – A közösségi média „sokan, együtt, magányosan” élményével szemben a könyv a minőségi személyes kikapcsolódás, a könyvtár pedig a minőségi társas kikapcsolódás élményét adja. Az igény tehát megvan az emberekben. Most az a könyvtárakkal közös feladat, hogy népszerűsítsük ezt a páratlan ajánlatot és aktívan segítsünk visszatalálni az embereknek a könyvek varázslatos és életminőség-javító világába – jelentette ki a helyettes államtitkár.