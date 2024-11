Végjáték a DK-ban: hárman is kihívták Gyurcsányt a pártelnökségért

Négyen is jelentkeznek a DK pártelnöki pozíciójáért – számolt be róla a Hír TV híradója. A híradásból kiderült, hogy az elmúlt hetekben a médiában is szereplő, józsefvárosi DK-s vezető, Abd El Rahim Ali csak az egyik kihívója a pártelnöknek. Ő egyébként attól tart, hogy 2026-ban teljesen széteshet a DK közössége. Kedden a Partizánnak adott interjút, de később a Magyar Narancsnak tervezett interjút már lemondta.

Időközben kiderült, hogy nem csak egy, hanem két másik kihívója is akadt Gyurcsánynak, de erről a párt nem kommunikál. A Hír TV információi szerint Alin kívül a párt makói politikusa, Török Miklós és egy bizonyos Kovács István is indulna a pártelnökségért. A Magyar Narancs információi szerint Gyurcsányék gyorsan léptek, úgy változtatták meg az elnökválasztási rendszerüket, hogy kétfordulóssá tették, és a második fordulóba csak az jut be, aki megkapta a legtöbbet gyűjtött jelölt ajánlásainak 30 százalékát.

A Hír TV megkereste a DK kirúgott gyulai politikusát, Leel-Őssy Gábort, aki szerint akkor lehet esély leváltani a párton belül Gyurcsányt, ha csak egy kihívója lesz.

A DK az MSZP-vel és a Párbeszéddel összefogva a szavazatok nyolc százalékát gyűjtötte be a júniusi EP-választásokon, a közvélemény-kutatások azóta egyre gyakrabban az ötszázalékos bejutási küszöb alá mérik Gyurcsány pártját.