A Magyar Hang bocsánatot kért, Magyar Péter továbbra is propagálja az Aszad Budapestre érkezésével kapcsolatos álhírt

Az álhírre vasárnap reggel rácsavarodott Magyar Péter is, aki a Facebook-oldalán kezdett „prédikációba”. „Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor milyen segítséget nyújtott az utóbbi években és különösen az utóbbi egy hétben a bukott szíriai diktátornak, akinek a kezéhez százezrek halála tapad. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy kik érkeztek Szíriából Budapestre a titkos repülőgépen tegnap este” – írta a politikus.

Magyar 11 óra előtt nem sokkal frissítette bejegyzését. „Közben már sűrűn cáfolja a szír gép érkezését az Orbánék által megvásárolt Budapest Airport… Most már csak az a kérdés, hogy mit kért Aszad nevében a szír pátriárka Orbán Viktortól december 2-án a karmelita palotában… Vagy esetleg most már ezt a találkozót is cáfolják?” – írja Magyar Péter.

A politikus bejegyzése úgy is értelmezhető, hogy hiába kért elnézést a Magyar Hang az olvasói megtévesztéséért, hiába tették közzé, hogy az ellenzéki portál egy 2012-es ankarai képet úgy használt fel, mint ami 2024 decemberében, Ferihegyen készült, Magyar Péter továbbra is elhiszi.

Szerinte Aszad igenis Magyarországra érkezett.