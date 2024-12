Botrányt botrányra halmozott 2024-ben Magyar Péter

A kegyelmi ügybe belebukott igazságügyi miniszter, aki Novák Katalin lemondásával egy időben visszavonult a közélettől, családja védelmében írt a hangfelvételekről. Mint fogalmazott, emlékei szerint egy családi veszekedés után készülhettek, és szabadulni próbált férjétől, akitől akkor már mindenképp el akart válni. Varga Judit később egy interjút is adott Hajdú Péternek, amelyben beszámolt arról, hogyan zsarolta és terrorizálta őt érzelmileg Magyar Péter hosszú éveken át.

Kiderült, hogy Magyar Péter egy alkalommal késsel járkált a közös otthonukban, egy másik esetben pedig öngyilkosságot színlelt, majd amikor felesége emiatt mentőt hívott hozzá, elmenekült a lakásból, és pizsamában, az autójában ülve várta, hogy elmenjenek a potyára kihívott mentők.

De olyan eset is volt, hogy nadrágját szíjastul vágta oda ágyban fekvő feleségéhez.

Előkerült egy rendőrségi jegyzőkönyv is

Az egyik tárgyalt esettel kapcsolatban előkerült egy rendőrségi jegyzőkönyv is, amelyet elsőként a baloldali HVG szerkesztőségébe fújt be a szél. 2020 végén Magyar Péter és Varga Judit veszekedtek, aminek a vége az lett, hogy a rendőrségnek kellett közbeavatkoznia. A jelentés szerint Magyar Péter már ekkor azzal fenyegette Varga Juditot, hogy kiáll a sajtó elé, és megbuktatja majd a kormányt, három gyermekének anyját pedig azzal torkollta le, hogy úgysem hisznek majd neki, bármit is mond.