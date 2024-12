Nem csak karácsonykor – elárulta a pszichológus, hogyan lehetnénk boldogabbak

– A legfontosabb, amit az ünnepi időszakban érdemes végiggondolni, hogy miről is szól az ünnep, mit jelent személy szerint nekünk, és hogyan tudjuk ezt megélni, megvalósítani. A karácsony nagyon sokféle jelentést hordoz: a kereszténység üzenetét, Jézus születését, a szeretet ünnepét vagy az egymással való közösség ünneplését – mondta a Mandinernek Perczel-Forintos Dóra klinikai szakpszichológus. Szerinte a szeretetnyelvek közül csak az egyik az ajándékozás.

Többféle szeretetnyelv is van

– A reklámok és a fogyasztói szemlélet miatt általában csak erre az egy szeretetnyelvre koncentrálnak az emberek, pedig gazdag a repertoár. Noha a tárgyi ajándékokkal ki tudjuk fejezni a szeretetünket és odafigyelésünket, nem szabad megfeledkezni a többi szeretetnyelvről sem. Ilyen például, amikor az időnket és figyelmünket adjuk a másiknak, ami a minőségi idő, de fontos szeretetnyelv az is, amikor elismerő szavakkal vagy a másik személy kívánságának a teljesítésével, szívességekkel fordulunk felé. Végül, de korántsem utolsó sorban az érintés, a testi közelség is szeretetnyelv, főleg az intim kapcsolatokban – vélekedett.

A szakpszichológus kiemelte: a karácsony másik fontos üzenete, hogy jobb adni, mint kapni. Ez igaz a figyelemre és a minőségi időre is, amelyet viszonozni szokott a környezetünk – hangsúlyozta a szakpszichológus. Hozzátette, hogy sokszor furcsán nézünk az amerikaikra, mert sokat mosolyognak, talán nekünk indokolatlannak tűnő módon. Pedig ennek igazoltan jótékony hatása van:

akire rámosolyognak, annak jobb lesz közérzete, és ez visszahat arra a személyre is, aki mosolyog.

– Ez is azt mutatja, hogy egy apró dolog is mennyire feltöltő tud lenni, főleg igaz ez egy magányos vagy stresszes személy esetén – mutatott rá.

Miért fontos a házasság és a nagy család?

Perczel-Forintos Dóra hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy kellő időt szenteljünk az ünnepekre való felkészülésnek. Példaként elhangzott, hogy hittanórákon a gyermekek karácsonyi készülődésének fontos eleme a jócselekedetek „gyűjtése”, és minden jócselekedet után egy-egy papírból készült szívecskét hajtogatnak, amit szenteste majd felfüggesztenek a karácsonyfára. – Felnőttek esetében érdemes végiggondolni, hogy miként élnek a mindennapi kapcsolatokban, hogyan szeretnék megélni a szeretetet a tárgyi ajándékok mellett, mi az, amit adni szeretnének, mire vágynak. Ez általában a minőségi idő, az odafigyelés, az egymás felé fordulás – vélekedett a szakember. Hozzáfűzte, kapcsolatokban élünk, ezek tesznek minket boldoggá, és ezek hiánya miatt vagyunk boldogtalanok. A nemzetközi boldogságkutatások eredményei nagyon egyértelműen igazolják, hogy

a kapcsolatoknak egészségmegőrző szerepük is van: a házasságban élő személyek boldogabbak, mint az egyedülállók, a többgyermekes családok általában boldogabbak, mint akik csak egy gyermeket nevelnek

– tette hozzá.

Az advent jó lehetőség

A tanszékvezető kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy a karácsonyt megelőző advent időszaka jó lehetőség arra, hogy az akár hosszabb ideje húzódó munkahelyi vagy magánéleti konfliktusokat is rendezzünk. Érdemes keresni alkalmat arra, hogy a vélt vagy valós sérelmeinket megbeszéljük egymással, amennyire lehet, kibéküljünk. – A jó munkahelyi légkör van annyira értékes, hogy tegyünk érte és megpróbáljuk feloldani a feszültséget.

Jó, ha képesek vagyunk megértőek lenni a másikkal és elfogadni, ha neki esetleg más a véleménye, mint a miénk: engedjük meg egymásnak kulturáltan, hogy lehessen eltérő véleményünk.

Angliában már alsó tagozatos gyerekeknek is azt tanítják, hogy nem kell, hogy mindenki a barátod legyen, de mindenkivel barátságosnak kell lenni. Érdemes lenne ezt idehaza is bevezetni, és nem felülről várni a megoldást. Mintha sokszor még mindig velünk élne az a kádárista örökség, hogy felülről várjuk a megoldást, de a megoldás bennünk van. Sokszor egy odafordulás, a kedvesség, egy őszinte beszélgetés is változások sorát indíthatja be – hangoztatta a szakértő.

Perczel-Forintos Dóra arra is kitért, hogy a generációk között sok nézetkülönbség adódhat, nemcsak a világlátásukban vagy a politikai nézeteikben, hanem például a gyermeknevelést érintő kérdésekben is. – Érdemes arra törekedni, hogy elkerüljük a konfliktusokat, főleg, ha tisztában vagyunk vele, hogy bizonyos kérdésekben különbözik a véleményünk. Azokra a dolgokra kell fókuszálni, amelyek összekötnek, közös pontok lehetnek, például a közös múlt, közös élmények, a hasonlóságok.

A családi ünnepi ebédeken, vacsorákon törekedjünk arra, hogy a jó dolgokat vegyük észre a másik emberben: keresni kell a jót, hogy a másik készült, várt minket, vendégül lát.

Az elismerő szavak, a dicséret is fontos szeretetnyelv, ne fukarkodjunk, hanem nagylelkűen éljünk vele – tanácsolta.

Hogyan lehetnénk boldogabbak?

Mi, magyarok sokkal boldogabbak lehetnénk, ha megtanulnánk észrevenni egymásban az értékeket, és ezt el is mondanánk egymásnak. Az állandó kritika, a problémák keresése és feltárása a tudományos kutatásban nélkülözhetetlen, de ezzel a hétköznapokban megkeserítjük egymás életét. A mostanában rendkívül népszerű mindfulness (tudatos jelenlét) módszerei is arra tanítanak minket, hogy vegyük észre magunkban és magunk körül a jót

– fogalmazott a klinikai szakpszichológus.

A karácsonyi készülődésre is érdemes úgy tekinteni, mint egy megoldásra váró problémára. – Nézzük meg, hogy mennyi időnk van, ténylegesen mi fér bele, hogy nyugodtan tudjunk elérkezni az ünnephez, legyen időnk arra is, hogy lelkileg fel tudjunk készülni. Kulcsfogalom a mértéktartás: igaz ez a különféle vállalásokra és a vásárlásra is. Fontos tudatosítani magunkban azt, hogy más világot élünk, mint dédanyáink vagy nagyanyáink, hogy a munka mellett esetleg nem reális három- vagy négyféle sütemény elkészítése az ünnepi asztalra, de nem is ez a fontos – vélekedett.