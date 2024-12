Így emeltek le húszmilliót egy nyugdíjas számlájáról

Ismeretlenek azzal hívtak fel egy 81 éves veszprémi férfit, hogy a korábban nyitott – állítólag az évek során nagyobb összeget jövedelmező – bitcoinszámlájáról szeretnének kiutalást küldeni a számára. Meggyőzték, hogy az összeg utalásához különböző programokat kell telepíteni a számítógépére és a telefonjára. Ezek a programok valójában távoli hozzáférést biztosítottak a csalóknak a férfi eszközeihez – írja a police.hu.

Az idős férfi elmondta, hogy az elkövetők számos alkalommal és több telefonszámról hívták. Egyes hívások során akár több órán keresztül is szóval tartották őt. Elmondása szerint a vonal másik végén időnként hangos férfihangok hallatszottak, alkalmanként többen is beszéltek egyszerre. A hívásokkal az elkövetők azt is el akarták érni, hogy adja meg nekik a bankszámlájához tartozó belépési kódokat. Azt mondták, hogy az állítólagos bitcoinszámlán felhalmozódott összeg átutalásához ezekre is szükség van.

Ez már gyanút ébresztett a 81 éves sértettben, hiszen tisztában volt azzal, hogy az utaláshoz csupán a nevére és a számlaszámára van szükség, belépési kódokra nem, ekkor meg is szakította a kapcsolatot a telefonálóval. Sajnálatos módon a korábban a mobiljára és a számítógépére telepített alkalmazások útján az elkövetők hozzáfértek a sértett eszközeihez. Mire a férfi feleszmélt, 20 millió forint megtakarítását utalták el a számlájáról.