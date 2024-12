Javult a helyzet az iskolákban, mióta korlátozzák a mobilok használatát

A közelmúltban megkérdeztük az igazgatókat és a pedagógusokat is a tapasztalataikról. A pedagógusok több mint nyolcvan százaléka úgy felelt, javulás észlelhető a tanulók figyelmében, az igazgatók több mint hetven százaléka arról számolt be, hogy a gyerekek többet beszélgetnek, játszanak, sportolnak. Ezek az eredmények is azt mutatják, hogy a rendelet nemcsak a koncentráció javítását – mint eredeti célkitűzést – segítette elő, hanem hozzájárul a tanulók szociális és kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, valamint közösségi jelenlétük erősítéséhez is