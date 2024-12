Magyar Péter nem hajlandó bocsánatot kérni az álhírterjesztésért

Magyar Péter hétfőn a valóság elferdítésével próbálta magát kimagyarázni a Klubrádióban a hétvégi álhírbotrányból. – Emlékeim szerint a Magyar Hang sem beszélt egyébként arról, hogy Aszad elnök volt a gépen, annyit közölt, hogy leszállt egy szír repülőgép. Én sem mondtam ilyet, hogy Aszad elnök Budapesten volt – nyilatkozta a Tisza Párt elnöke.

Rossz memória

Csakhogy Magyart megcsalja az emlékezete. – Forrásaink arra utaltak, hogy a repülőn talán Bassár el-Aszad szír elnök és kísérete érkezhetett – olvasható a Magyar Hang cikkében, ahol olyan kontextusban tálalták a hamis információt, ami után alig lehetett kétsége bárkinek is, hogy ki utazott a repülőn. A lap azt állította, hogy a Terrorelhárítási Központ is kivonult a titokban leszállt repülőgéphez, és a dolgozókkal titoktartási „papírt” írattak alá. Néhány óra múlva bebizonyosodott: mindebből egy szó sem igaz. Sőt, még a bizonyítékként megjelentetett fénykép is hamis volt, az nem 2024-ben Budapesten, hanem 2012-ben Ankarában készült. A Budapest Airport cáfolata és Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár X-bejegyzése lezárta az ügyet.

A Magyar Hang végül bocsánatot kért az olvasóitól, ám Magyar Péter tovább terjesztette a hazugságokat arra hivatkozva, hogy nem hisz az állam által megvásárolt Budapest Airport közleményének. Vasárnap estére végül bebizonyosodott, Aszad Moszkvába repült kíséretével.

Bocsánatkérés?

Visszatérve Magyar Klubrádiónak adott interjújához: Bolgár György műsorvezető arról kérdezte a politikust, hogy elnézést kér-e. A politikus válaszából világos volt, hogy ilyet nem fog tenni. – Azért hadd mondjam el, hogy az én Facebook-posztomban annyi volt, hogy kérem, hogy követelem, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy kik jöttek, hogy kinek segített és hogy miről tárgyalt az Orbán-kormány – mondta Magyar.

Ez azonban nem igaz: a Tisza elnökének posztjában ok-okozati összefüggésként szerepelt egy mondaton belül az az információ, hogy Aszad elhagyta Szíriát, és egy szír gép landolt Ferihegyen. „Tegnap este pedig teljes titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett, egy szír utasszállító gép landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren, miután Aszad elhagyta Szíriát” – írta a politikus még az eredeti posztban, amit többször átszerkesztett.

Nemzetbiztonsági vizsgálat

– Az, hogy a Magyar Hang rossz fényképet közölt, vagy felültek egy provokációnak, az engem annyira nem érdekel – közölte Magyar Péter. Úgy tűnik, a Tisza Párt elnökét az sem hatotta meg, hogy a nemzetbiztonság már vizsgálódik. – Gondolom szórakoztatni akarják magukat – értékelt, hozzátéve, ő gumicsontokkal nem foglalkozik.

Csakhogy az ügy ennél problémásabb. A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) szerint ugyanis a magyar sajtóban, illetve a Magyar Péter által is közölt álhír – amely a mai napig kint van a Tisza Párt elnökének oldalán – alkalmas Magyarország biztonságának veszélyeztetésére.

– Az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali hatállyal nemzetbiztonsági vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, a hír gyártása és napirenden tartása kinek állt az érdekében – jelentették ki. Ennek eredményéről az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát tájékoztatni fogják.

Katonák jelentek meg

Szijjártó Péter külügyminiszter is cáfolta, hogy szíriai repülőgép érkezett volna Budapestre. Mint mondta, a politikai haszonvadászat rögtön megindult, és egyes politikusok azonnal reagáltak az értesülésre, ami „fake news cunamihoz” vezetett. – Ez nem Fortnite, ez a valóság – hangsúlyozta. A miniszter hozzátette, az ilyen típusú álhírek rendkívül veszélyesek, különösen, mivel a terrorszervezetek közvetlen érintettsége miatt az egész ország is veszélybe kerülhetett volna. Kiemelte, a damaszkuszi magyar követséget időben evakuálták, de a hírek szerint katonák is megjelentek a területen. Úgy vélte, egy ilyen álhír könnyedén terrorcselekmények célpontjává válhatott volna a világ bármely magyar közösségében, és csupán a szerencsén múlt, hogy nem történt súlyos tragédia.