Orbán Viktornak a Tisza Párt brüsszeli gazdáival van vitája

– A miniszterelnöknek a Tisza Párt brüsszeli gazdáival van vitája – jelentette ki Vitályos Eszter a közösségi oldalán.

A vita Manfred Weberrel és Ursula von der Leyennel van, akik Brüsszel Pétert a bábkormány vezetésére kijelölték

– mutatott rá a kormányszóvivő.

A Tisza Párt elnöke előzőleg ismét felvetette, hogy szeretne vitatkozni Orbán Viktorral, felvetésére Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója jelezte:

Pszichopatákkal a párt szóvivője vitatkozik! Állok rendelkezésre, hogy a megkezdett vitánkat folytassuk!

A Magyar Nemzet már többször beszámolt róla, hogy látványos az összefonódás a Tisza Párt elnöke és a Néppárt vezetője között. Ezt példázza az is, hogy az ellenzéki párt EP-képviselői Manfred Weber utasítására ukrán zászlós pólót vettek fel. Mindezt Magyar Péter be is vallotta. De az is beszédes, hogy a baloldali pártvezér országjárásának állomásain folyamatosan feltűnik a Néppárt molinója.

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő emlékeztetett: a Néppárt és a baloldali frakciók egy nagykoalíciós megállapodást kötöttek az európai parlamenti ciklus egészére, melynek fontos része a migránsok betelepítése.

Ennek a paktumnak része a DK és a Tisza Párt is, mert Dobrev Klára és Magyar Péter brüsszeli pártjai írták ezt alá. Megszokhattuk már, hogy ezeket letagadják, de ezt a megállapodást írásba is adták

– mutatott rá a képviselő.