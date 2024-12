Paktumpolitizálásba kezdett a baloldal

Karácsony Gergely benyújtotta, a baloldali többség pedig elfogadta a Magyar–Gyurcsány-paktumnak köszönhetően szerdán Budapest 2025-ös költségvetését. Ezzel a szimbolikus lépéssel egyben leleplezték önmagukat is: a DK és a Tisza között csak annyi a különbség, hogy nem egy a pártnevük és nem egy a vezetőjük. Az időzítés nem meglepő: a júniusi választások után is tudni lehetett, hogy a baloldali frakciók összefogása be fog következni. A fővárosi patthelyzetet ugyanis – az érdekelt felek hamis színjátéka ellenére is – egy olyan szövetséggel lehetett feloldani, aminek a részese a kormányellenes blokk legtöbb szereplője – mondta el lapunknak Tóth Erik. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint a baloldalon bár tagadták korábban az együttműködési szándékot – ahogy a Momentum korábban, hogy sosem szerepelnek majd egy listán Gyurcsánnyal –, végül szembejött a valóság és összeállt a Karácsony–DK–Tisza-tengely.

A főpolgármester ezáltal képes volt arra, hogy egy jogszabálysértő költségvetéssel fusson neki a 2025-ös évnek. A paktumpolitika lényege ugyanakkor az, hogy az abban részt vevő felek egymást megpróbálják korlátozni, az együttműködésüket titkolni

– tette hozzá a szakértő, aki szerint a következő napokban mind a DK, mind a Tisza képviselői és vezetői tagadni fogják a direkt együttműködési szándékot, mert tisztában vannak ennek a közvetlen és közvetett politikai hatásaival is.

Tóth Erik szerint azok, akik eddig arról álmodoztak, hogy az ellenzékváltást a Tisza Párt fogja véghez vinni, most egy picit csalódottak lehetnek, ugyanis politikai értelemben formálisan is megtörtént, amitől a legtöbben tartottak, egy platformra került a baloldali ellenzék két releváns szereplője.

Ideig-óráig ezt az együttműködést lehet a fővárosért érzett és vállalt felelősséggel magyarázni, azonban gyanús együtt mozgások korábban is jellemezték őket. A baloldali, manipulatív szándékkal közölt közvélemény-kutatások – amelyek a Tisza Pártot szándékosan túl kedvező helyre pozicionálják – a jövő év eleji időközi választáson nem indulnak Magyar Péterék, a DK ellenben igen, érthető okokból. Ahogy a mostani költségvetés kapcsán, úgy az előbb említett választást illetően is megtörténhetett az összekacsintás

– emelte ki Tóth Erik, majd hozzátette, ezeknek a döntéseknek rövid távon komoly politikai következménye nem lehet, ugyanakkor a jobboldali szavazók számára ismét tanúbizonyságot tett Magyar Péter arról, hogy ő minden, csak nem elkötelezett az egykori közössége felé.