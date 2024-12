Van egy állami segítség, ami sokak életét tereli jó irányba

– A Dobbantó-program egy olyan esélyteremtő eszköz a szakképzésben, ami azokon segít, akik alapfokú, vagyis általános iskolai végzettség nélkül vannak az iskolarendszerben, és emiatt lemaradnak vagy lemorzsolódnának – tudtuk meg Varga-Bajusz Veronikától. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a lapunknak elmondta:

a programban részt vehetnek azok a fiatal felnőttek is, akik elhagyták az általános iskolát, az állam ugyanis szeretné őket visszavezetni az oktatásba, majd ott tartani és piacképes szakmai végzettséget adni nekik.

A program a rugalmas tanulási utak szerves része, amely az orientációs évfolyammal és a műhelyiskolával együtt kínál átfogó megoldást a lemorzsolódás csökkentésére és a szakmai fejlődés támogatására.

Kiscsoportos képzés

A programban azok a jelentkezők vehetnek részt, akiknek még nincs általános iskolai végzettségük, de már betöltötték a 15. életévüket. – Arra ösztönözzük a tankötelezettséget betöltő kiskorú gyermekek szüleit, vállalják, hogy a gyermekük legalább egy részszakma megszerzéséig folytatja a tanulmányait – tájékoztatott a program céljáról az államtitkár. Hozzátette, a Dobbantó-programra a kijelölt szakképző centrumokban lehet jelentkezni mindegyik vármegyében. A képzések a szakképző iskolán belül indulnak, az oktatáson nagyjából ötfős csoportokban tanulhatnak a diákok.

Az alacsony létszám előnye, hogy az oktatás is hatékonyabb, mint ha nagyobb lélekszámú osztályban tanulnának, ideális esetben pedig kettő-öt oktató foglalkozik a fiatalokkal, ami a résztvevők mentorálásával egyenértékű. A személyre szabott oktatás és a kis létszámú csoportok biztosítják, hogy minden diák az egyéni igényeihez igazodó figyelmet kapjon.

A Dobbantó az év folyamán többször is elindulhat, jellemzően akkor szokták kezdeni, amikor elegendő létszámú fiatal jelentkezik. A képzés időtartama háromtól tíz hónapig terjedhet, rugalmasan alakítható az egyéni igényekhez mérten. Az ilyen rugalmasság különösen fontos a hátrányos helyzetű fiatalok számára, akik élethelyzetükből adódóan gyakran szembesülnek akadályokkal az oktatásban. A programra a legnagyobb igény azokban a vármegyékben mutatkozik, ahol a hátrányos helyzetű térségekből származó, lemorzsolódással jobban veszélyeztetett tanulók is nagyobb arányban vannak jelen. – Az adatok azt mutatják, hogy ezekben a térségekben különösen fontos az egyéni fejlesztési lehetőségek biztosítása – hangsúlyozta az államtitkár.

A középpontban a kompetenciák

Hozzátette, a Dobbantó-programot azok a szakképző intézmények hirdetik meg, amelyek az adott térség általános iskoláival vannak összeköttetésben. Az intézményvezetők a tanárok segítségével próbálják elérni azokat a diákokat, akiknek előnyére válhat a részvétel, akiknek fontos lehet egy ilyen képzés. A tanulmányi program projektszemléleten alapul, a diákok élményalapú oktatásban részesülnek. Megismerik a csapatmunkát, de emellett az egyénre szabott fejlesztéssel próbálnak segíteni nekik, hogy rugalmasan, az életkörülményeihez és lehetőségeikhez igazítva tudják fejleszteni a kompetenciáikat.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte: a képzéseken olyan alapkompetenciákat fejlesztenek, amelyekkel a diákok arra készíthetők fel, hogy egy részszakmát elsajátítsanak.

A programhoz jellemzően azok a fiatalok csatlakoznak, akik magatartási vagy tanulási zavarokkal küszködnek, ezért az alapkompetenciá­kon kívül fejlesztésre szorulnak a személyes és szociális kompeten­ciáik is, rugalmasan igazodva az egyéni adottságaikhoz.

Ezáltal megismerhetik, hogyan tanuljanak meg egy foglalkozást, később pedig a tanulmányaikat műhelyiskolában folytatva, meg is tudják szerezni a könnyebb elhelyezkedést biztosító szakmájukat. A műhelyiskola lehetőséget kínál arra, hogy a fiatalok gyakorlati úton sajátítsák el a szakmai kompetenciákat, méghozzá egyéni fejlődési ütemüknek megfelelően.

Út a műhelyiskolába

Emellett el kell sajátítaniuk azt a tudást is, hogy egy munkakörnyezetbe hogyan illeszkedjenek be, amire a programban kiemelt hangsúlyt fektetnek. A Dobbantó-programból való természetes továbblépés útja valamelyik műhelyiskolába vezet, ahová azokat a 16. életévüket betöltött fiatalokat várják, akiknek már megvan az alapfokú végzettségük, de a műhelyiskolákba nem csak a Dobbantóból lehet csatlakozni – mutatott rá az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika elmondása szerint

a Dobbantó egy folyamatosan változó létszámmal működő program, ami igazi sikertörténet, mivel a résztvevők 72 százaléka, vagyis több mint kétharmada elvégzi, és tanulmányait egy műhelyiskolában folytatja.

Akik a Dobbantó elvégzését követően mégsem így döntenek, azoknak is kiadnak egy igazolást, de a tanulmányok folytatása nélkül nekik sokkal nehezebb lesz az elhelyezkedés a munkaerőpiacon. A Dobbantó ugyanis önmagában sem alapfokú, sem szakmai végzettséget nem ad. A műhelyiskolában kitanult részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány viszont már államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést ad, továbbá legalább egy munkakör betöltésére képesít. Az ilyen rendszerű továbblépési lehetőségek segítenek a fiatalok hosszú távú elhelyezkedésében, miközben biztosítják a tanulás élményét és sikerét is. Ezenfelül a Dobbantó-programban részt vevő tanulók ösztöndíjra is jogosultak, de csak akkor, ha nem gyűlik össze hat igazolatlan órájuk a tanévben – hívta fel a figyelmet.

Összegzésül az államtitkár elmondta, a Dobbantó-program nemcsak az oktatásba való visszavezetést célozza, hanem a résztvevők személyes fejlődését is elősegíti, miközben felkészít arra is, hogy a résztvevők hosszú távon is érvényesüljenek a munkaerőpiacon.

Az egyéni igényekhez igazított, rugalmas oktatási struktúra és az ösztöndíj lehetősége vonzóvá teszi a programot azoknak, akik új esélyt keresnek a tanulásban. A program sikerességét a résztvevők továbblépési aránya és pozitív tapasztalatai egyértelműen alátámasztják

– jelentette ki Varga-Bajusz Veronika.