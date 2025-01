A kutyapárti polgármester nem nyugszik: bíróságon támadja meg a turulszobor műemlékké nyilvánítását

– A XII. kerületi önkormányzat mostanában nem unatkozik. Bírósági úton támadtuk meg az Építési és Közlekedési Minisztérium azon döntését, amely szerint a turulszobrot ideiglenes műemléki védelem alá helyezik – jelentette be közösségi oldalán Kovács Gergely polgármester.

A kutyapárti politikus hozzátette, hogy az új önkormányzat álláspontja szerint a szobor ugyan már húsz éve áll ott, de történelmi jelentősége nincs, így semmi nem indokolja, hogy műemléki védelmet kapjon.

– Lehet, hogy egyesek ebből politikai hasznot akarnak kovácsolni, de az tény, hogy a szobor inkább az érzelmeket mozgatja meg, mint a szakmai érveket. Szerintünk a minisztérium politikai döntést hozott. Az ideiglenes védelemről szóló határozatot a lakosság és az önkormányzat megkérdezése nélkül hozták meg. Szerintünk Lázár János egyeduralmi műemlékvédelmi akciójával inkább politikai játszmát játszik, mintsem a szobor sorsát próbálja felelősen rendezni – jelentette ki Kovács Gergely.

Csakhogy a turulszobor ügyét már évekkel ezelőtt rendezte a korábbi vezetés történészek bevonásával. Mint a Magyar Nemzet megírta: korábban hosszú viták övezték a turult, ami valóban második világháborús emlékmű volt a Hegyvidéken, azonban már jó ideje elcsendesedtek a politikai indulatok. Kovács Gergely a közelmúltban azt mondta: azzal nincs gond, hogy a kerületben legyen a második világháború áldozatainak emlékműve, de egy turul nem alkalmas erre. Az újonnan megválasztott politikus azt is hozzátette akkor, hogy Magyarországon tevékenykedtek a „leggázosabb” nyilasok, akik a szobor közelében működtették a központjukat, és ilyen előzmények után a szoborra is nácik nevét írták a felállításakor.

Úgy tűnik, Kovács Gergely nem tájékozódott megfelelően, ugyanis valóban szerepelt nyilasok neve a turulon, ám azokat már évekkel ezelőtt eltávolították. Tehát a szobor eltávolítására felhozott több érve is tárgyi tévedésen alapul.

Pokorni Zoltán (Fidesz) korábbi polgármester lapunknak adott interjúban elmondta: a szivárványos padok festésétől kezdve a műanyag szobrok állításáig sok példát láttunk arra, hogy politikusok a valódi feladatok és az érdemi munka helyett szimbolikus politizálással sikerrel bekkelnek ki éveket, akár egy egész ciklust is.

– A jelek szerint Kovács Gergely is erre az útra szándékozik lépni. De vannak olyan ügyek, amelyeket még neki is érdemes lenne komolyan venni. A zsidó áldozatok emléke ugyanis fontosabb, a turulszimbólum kérdése pedig összetettebb annál, hogy politikai alibiként használja. A pártelnök úr elfelejtette azt a tényt, hogy a második világháború áldozatai­nak emlékére két évvel ezelőtt új emlékművet állítottunk, pont ott, ahol lennie kell, az egykori tömeggyilkosságok fókuszában, a Városmajorban. Arra sem emlékezett, hogy ezt megelőzően az önkormányzat felkért egy történészekből álló bizottságot, meghallgatta és el is fogadta annak jelentését.

Ezekről a képviselő-testület tárgyalt, döntött, Kovács Gergely ezeken a szavazásokon jelen volt, és egyikre sem szavazott nemmel.

– mondta Pokorni Zoltán. Szerinte valótlan és aljas Kovács Gergelynek az a megjegyzése is, hogy még most is ott vannak a nyilas nevek a turulszobor talapzatán.

– Elsőként a nagyapám neve lett levésve róla, évek óta pedig egyetlenegy név sem szerepel rajta. A turullal kapcsolatban valóban komoly dilemma, hogy a magyarság múltjának egy olyan fontos szimbólumáról van szó, amelyet a nyilasok összevéreztek. Sajnos ez is hozzátartozik a turulszimbólum jelentéséhez. Szembesülni kell azzal, hogy egyszerre van hősi és gyalázatos része a történelmünknek, de erre valószínűleg nem az a jó válasz, hogy eltüntetjük a látókörünkből a múltunk egyik vagy másik részét. Sokkal inkább az, hogy szembesülünk a dilemmával, és elmeséljük az utánunk jövőknek, beleértve a saját történetünket, útkeresésünket, tévedéseinket is. A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményben turultörténeti kiállítást hoztunk létre, aminek online anyaga mind a mai napig elérhető. Szívesen átadjuk az új önkormányzati vezetésnek azokat a terveket is, melyeket fiatal tervezők készítettek a Magyar Művészeti Akadémiával közös felkérésünkre arról, hogyan lehetne újrakeretezni a turulszobrot, a környezetét pedig élhetőbbé, használhatóbbá tenni – mondta el Pokorni Zoltán.

Borítókép: A turul-szobor (Fotó: Székelyhidi Balázs)