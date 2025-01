Ezt teszi az nők önbizalmával a közösségi média és a nekik szánt magazinok

„A média fontos szerepet játszik a kulturális elvárások közvetítésében és alakításában, így a nők közül is sokan a sajtóban látott referenciákhoz mérik saját testüket, ennek hatására azonban akár olyan nők is elégedetlenné válhatnak a saját testükkel, akiknek a testtömegindexe egyébként a normál, egészséges tartományba esik” – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legújabb kutatásából, amelyben a média, a bulvár- és női magazinoknak a nők testképére gyakorolt hatását vizsgálták.

A hatóság emlékeztet, az egyik leggyakoribb szilveszteri elhatározás, hogy lefogyjunk a nyári strandszezonra. A fogadalom fő ösztönzői pedig a médiában viszontlátott testképideálok, a magazinok és bulvárlapok gyakran kezdik ösztönözni az olvasóikat arra, hogy a karácsonyi időszakot maguk mögött hagyva fogyókúrákkal és edzésekkel kezdjék a nyári szezonra formálni a testüket.

Ám valójában irreális elvárásokat és elérhetetlen referenciákat közvetítenek a nőknek.

Az NMHH megjegyzi, a cikkeiket jellemzően karcsú, bikiniben pózoló modellekkel is illusztrálják, tovább erősítve az olvasóban, hogy a vékony, formás, tökéletes test a nyár alapkövetelménye.

Mindig felkapott téma a fogyókúra

A tanulmányban nyolc nagy látogatottságú online női magazin tavaly májusi és júniusi publikációit elemezve megállapította, hogy a vizsgált írásokat illusztráló, nőket ábrázoló képek mintegy fele modellalkatú, fitt, 46 százalékuk pedig normál testalkatú nőket mutatott be. Túlsúlyos szereplők a fotók csupán 7 százalékán szerepeltek – vagyis,

miközben a KSH 2019-es adatai szerint a magyar nők 96 százaléka az átlagos vagy a túlsúlyos kategóriába tartozik, a bulvárlapok cikkeinek közel fele sovány vagy modellalkatú nőket ábrázolt.

„A nyár előtti időszakban a bulvárportálok különösen felkapott témái voltak a különféle fogyókúrák és edzések, testformáló módszerek. Ezek a cikkek általában a gyors, azonnali megoldásokat kereső közönséget igyekeztek kiszolgálni: a sikeresen lefogyó emberekkel foglalkozó publikációk a legtöbbször rendkívül jelentős, 20-50 kilogrammos súlycsökkenésről számoltak be. A cikkekben a leggyakrabban propagált testformáló módszer a zsírégető italok fogyasztása volt. Ezek olyan teák, turmixok és ivólevek, amelyek azt ígérik, akár 39 kilogrammtól is segíthetnek megszabadulni. A második legtöbbet népszerűsített fogyókúrás módszer az időszakos böjtölés volt” – közölték.

A hatóság arra figyelmeztet, hogy az olvasók minden esetben tudatosítsák magukban, hogy a bulvármagazinokban olvasható diéták és testformáló módszerek nem személyre szabottak, gyakran nem áll mögöttük szakember ajánlása sem: a vizsgált cikkek egyike sem tett említést arról, hogy milyen súlyú, testfelépítésű vagy egészségi állapotú személyeknek javasolt vagy éppen messziről kerülendő egy-egy diéta, sok esetben pedig csupán valamilyen termék reklámozása a valódi céljuk.

De akkor hogyan érdemes elkezdeni?

– Az emberek évente háromszor vágnak bele az életmódváltásba: januárban, májusban és szeptemberben, ilyenkor a konditermekben alig akad szabad eszköz – mondta lapunknak korábban Palásti-Kovács Kamilla. A személyi edző szerint ez az állapot nem tart sokáig, még néhány hét, és harmadolódik a létszám.

A táplálkozás-tanácsadó szakember szerint egy részük azért adja fel, mert a rendszer nélküli életükbe nem tudják beépíteni a mozgást, de sokan meg is sérülnek a helytelenül végzett gyakorlatok miatt.

– A szilveszteri buli után sokan az edzőteremben kezdik az évet. A január elsején tett fogadalmak aztán májusban újra életre kelnek, a legtöbben ilyenkor döbbennek rá, hogy az „álomalakról” szőtt terveik valahol elsikkadtak, és a rövidnadrágos, lenge ruhás időszak már a nyakukon van. Aztán szeptemberben, az iskolakezdés újra lelkesítően hat az emberekre, igaz, ismét csak néhány hét erejéig. A vendégeimnek éppen ezért mindig azt tanácsolom, hogy először is vegyenek egy nagy levegőt, és tervezzék meg, mit is szeretnének pontosan elérni, hogyan tudják mindezt megvalósítani, és nézzenek szembe önmagukkal, vagyis azzal, milyen állapotban van a testük és mi vezetett idáig – javasolta.

Fotó: Teknős Miklós

Az edző kiemelte, fontos, hogy egy fogyni, izmosodni akaró nő vagy férfi tisztában legyen a testével. Éppen ezért az első lépés, hogy feltárjuk, milyen egészségügyi problémánk, sérüléseink vannak és milyen a testösszetételünk.

„Az, hogy mennyit mutat a mérleg, mondhatni lényegtelen. Sokkal több egészségügyi szempontból lényeges információt kapunk például a testösszetétel adataiból. A test­zsír vonatkozásában megkülönböztetjük a bőr alatti felhalmozott zsírréteget és a szerveket körülvevő zsigeri zsírt. Előbbi a látható, izomzatot elfedő zsír, amelyet a rossz táplálkozás és a mozgásszegény életvitel okoz. Míg a zsigeri zsír a hasi szervek körül felhalmozódott zsírt jelenti: amennyiben ez az érték magas, számos szív- és érrendszeri betegség kockázatát növeli, de a szervezeten belüli gyulladásokért is felelős lehet” – magyarázta Palásti-Kovács Kamilla.

A férfiak esetében 12–22 százalék között, míg a nők esetében – a méhvédelem miatt – 20–30 százalék ideális ez a szám. Az ideális testzsírszázalék eléréséhez számos módon támogathatjuk szervezetünket: az étkezések átgondolása és a rendszeres mozgás mellett elengedhetetlen a pihenés és a minőségi alvás is. A kipihentség ugyanis segít, hogy kevesebb stresszhelyzetet éljünk meg, ezáltal a szervezetünk ahelyett, hogy raktározná a zsírt, felhasználja azt.

Egyhangú étkezések helyett tudatos táplálkozás

A tréner arra is kitért, az állapotfelmérés segít, hogy pontos képet kapjunk jelenlegi állapotunkról, hiszen a súlyunk mögött rengeteg olyan tényező áll, amely nemcsak az alakunkat befolyásolja, hanem a jóllétünket is.

„A közös munka előtt ezért étrendi naplót és egy napirendet kérek, de javasolni szoktam vérvételt is. Sok problémára választ ad már az is, hogy valakinek hogyan épülnek fel a napjai, mikor fekszik le aludni, illetve milyen ételeket fogyaszt. Az alváshiány és a tápanyagokban hiányos, rendszertelen étkezések is a hormonrendszer felborulásához vezetnek” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az étrendi naplók láttán mindig elborzad, mennyire egyhangúan étkeznek az emberek.

„A többség még csak nem is reggelizik, vagy ha igen, az mindig valamilyen szénhidrát. A másik, gyakori jelenség, amikor valaki feleslegesen, „önszorgalomból” von meg magától bizonyos tápanyagokat. A jól működő szervezetnek szüksége van a fehérje mellett szénhidrátra és zsírokra is. Ez utóbbi különösen fontos egy nő esetében, hiszen a hormonrendszer jó működéséhez nélkülözhetetlen” – fejti ki Palásti-Kovács Kamilla.

Palásti-Kovács Kamilla, mint fogalmaz, nem hisz a sablonétrendben, szerinte akkor lehet sikeres az életmódváltás, ha az étkezések személyre szabottak, a reformok nem drasztikusak és szépen lassan építjük fel. Éppen ezért azt javasolja, hogy mindig olyan elemekből álljon az étrendünk, amelyeket szeretünk, de tápanyagban gazdagok is egyben.

„Ne legyünk türelmetlenek a testünkkel, hiszen ha évekig nem figyeltünk oda az étkezéseinkre, és a napjaink is rendszertelenek, akkor ne várjuk el, hogy néhány hét alatt kicserélődünk. Az öngondoskodás, testünk ismerete és tisztelete a kulcs a valódi és látványos változáshoz” – nyugtatott az edző.