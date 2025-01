Lázár János: „Óvatos Dubaj vagyok” + videó

– Óvatos Dubaj vagyok, mármint hogy az óvatos dubajozók közé tartozom – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter, majd kifejtette:

Amikor mi a Rákosrendező sorsának rendezésével, rehabilitációjával, újjáépítésével foglalkozunk, akkor mi a budapestieknek segíteni akarunk.

– Ennek érdekében én öt dolgot tartok fontosnak:

Az első dolog, hogy a nemzet fővárosában olyan beruházás valósulhat meg, amit a budapestiek is akarnak.

A második dolog, hogy jelen pillanatban ez a terület egy szeméttelep, amiben van MÁV-hulladék is természetesen, mi ennek az elszállítását vállaljuk, de nagyobb részt lakossági hulladékról van szó. Tehát a befektető azt vállalja, aki Magyarországra jön vagy jönne, hogy ezt a több százezer köbméternyi szemetet elszállítja.

A harmadik dolog, hogy csak az az épület épülhet meg Rákosrendezőn, ezen a 130 hektárnyi területen, ami beilleszthető a budapesti épített örökségbe, Budapest építészeti szövetébe.

Tehát itt soha nem fog toronyház épülni és soha nem fog mecset épülni!

A negyedik dolog, hogy minél több zöldet szeretne mindenki, pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy Budapesten az ott lakók számára kevés a zöldfelület, túlépített a város, és természetesen az is nagyon fontos dolog, hogy meg kell szervezni egy olyan városrésznek, egy új kerületnek a közlekedését úgy, hogy az a budapestiek javát szolgálja.

Tehát mi nem ártani akarunk Budapestnek, hanem segíteni akarunk. Nem is nagyon értem, hogy ez a vita miért robbanhatott ki, hacsak nem azért, mert valakinek beleköptünk a levesébe.

– mondta Lázár János, majd hozzátette:

Én azt hiszem, hogy a főváros nem saját magának és nem a fővárosiaknak akarja ezt a telket megszerezni, hanem nyilvánvalóan van Budapesten már egy ingatlanfejlesztő, aki foglalkozott már ennek az ingatlannak a fejlesztési terveivel. A főváros neki akarja megszerezni.

– Ha élnek az elővásárlási jogukkal, akkor élnek. Mi nyilvánvalóan vitatjuk, hogy ilyen joguk lenne, akkor majd a bíróság erről a kérdésről dönt, csak ne legyen ebben az országban senki sem naiv, ha a főváros ezt a telket megveszi, akkor is azon akar valaki építeni valamit, ha mi eladjuk, akkor is azon akar valaki építeni valamit. Nyilvánvaló, hogy az egyik oldalon fővárosi üzletemberek, a másik oldalon meg nemzetközi üzletemberek állnak. Én inkább ezt látom ebben a történetben. Nekem az a fontos és a kormánynak is, hogy a budapestieknek jó legyen – hangsúlyozta a miniszter.