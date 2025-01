Magyar Péterék narratívája dugába dőlt: a Fidesz soha nem ért el ilyen jó százalékos eredményt Dombóváron

Kormánypárti győzelem, baloldali vereség Dombóváron. A Fidesz soha nem ért el ilyen jó százalékos eredményt ebben a körzetben – kezdte a Magyar Nemzethez eljuttatott elemzését az Alapjogokért Központ, akik szerint a dombóvári időközi választás a kormánypártok társadalmi támogatottságának stabilitásáról tanúskodik, és vereséget jelent a rajthoz sem álló, előre hozott választást követelő baloldali szereplők számára is.

Csibi Krisztina, a Fidesz–KDNP jelöltje fölényes győzelmet aratott, míg Magyar Péter el sem indult (Fotó: Alapjogokért Központ)

Mint ismert, a Fidesz jelöltje, Csibi Krisztina toronymagasan megnyerte az időközi országgyűlési választást a dombóvári központú választókerületben (Tolna vármegye 2.) vasárnap. Az időközi választást Potápi Árpád János tavaly októberi váratlan halála miatt kellett megtartani, a fideszes képviselő megüresedett országgyűlési mandátumáért folyt a verseny.

A szavazatok 99,12 százalékos feldolgozottságánál így néz ki a sorrend:

Csibi Krisztina (Fidesz–KDNP): 63,7 százalék, Dúró Dóra (Mi Hazánk): 19,18 százalék, Takács László (DK): 10,99 százalék, Harangozó Gábor (független, MSZP-s támogatással): 2,34 százalék, Vilcsek Ernő (független): 2,03 százalék, Ágoston Pál Péter (Második Reformkor): 1,76 százalék.

A bonyhádi születésű Csibi Krisztina az elmúlt tíz évben a magyarság összetartozását jelképező kulturális intézmény, a Magyarság Háza igazgatója volt, és évtizedeken át dolgozott együtt a térség volt képviselőjével, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral. Magyar Péter annak ellenére, hogy előre hozott választásokat követel, az általa vezetett Tisza Pártot nem merte megmérettetni az időközi voksoláson. A Tisza Párt elnöke most a szerinte alacsony részvételi adatokra hivatkozik, miközben még az ellenzéki Telex szerint is időközi választáshoz képest kifejezetten magas volt a részvétel.

Miért nem indult Magyar Péter?

Az Alapjogokért Központban úgy vélik: az eredmény nyilvánvalóvá tette, hogy a jobboldal legerősebb kihívójának szerepében tetszelgő Tisza Párt valójában azért nem mérette meg magát, mert veresége borítékolható volt, ami

nehezen fér össze a párt elnökének önképével és azokkal a cinkelt közvélemény-kutatási adatokkal, amelyekkel a baloldalhoz közel álló intézetek manipulálni próbálták a közvéleményt.

Vereséggel ér fel szerintük az is, hogy a szavazatszámok ismeretében most mind Magyar Péter, mind az említett háttérintézmények magyarázkodni kényszerülnek: a Tisza Párt azért, mert úgy látszik, mégsem tégláról téglára halad. Sőt, mint írták, Magyar Péterék Tolna vármegye 2-es számú körzetében az EP-választáson is alulteljesítettek, távolmaradásával pedig csak egy újabb vereség közvetlen következményeit kerülte el.

Az időközi választás országos tanulsága

Az időközi választás országos tanulsága az Alapjogokért Központ szerint az, hogy a 2024-es EP-választás után ismét megerősítést nyert a jobboldal békepárti politikája.

Ahogy akkor, úgy most sem tudott egyik baloldali erő sem ennél kedvezőbb ajánlattal élni a választók felé.

– Csibi Krisztina nagyarányú győzelme rámutat arra, hogy a kormányoldal jó pozícióból tud nekirugaszkodni a következő országgyűlési választást megelőző évnek, egyben arra is, hogy a választók többsége a baloldali politikai erőkkel ellentétben egyáltalán nem látja szükségét egy esetleges – minden észszerű indokot nélkülöző – előre hozott választásnak, a háború eszkalációjának, a rezsicsökkentés eltörlésének vagy a családtámogatási rendszer szűkítésének. A szomszédos Ukrajnában dúló háború reménybeli lezárása, és az ennek nyomán realizálható konjunktúra tovább erősítheti a jobboldal pozícióit 2025-ben – értékeltek.

Borítókép: Csibi Krisztina, a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje a január 12-i időközi országgyűlési választáson Tolna vármegye 2-es számú egyéni választókerületében (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)