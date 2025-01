Szakértő: A kormánypártok szavazóbázisa továbbra is stabil

Az, hogy egy fővárosi körzetben is a Fidesz jelöltje szerezte a legtöbb szavazatot, mindennél jobban szemlélteti, hogy zajlik az ellenzék leváltása, a kormánypártok mögül pedig nem hátráltak ki az emberek. Óbudán ezt a folyamatot az is segítette, hogy a kerület vezetése gyakorlatilag belefulladt a korrupcióba. Ugyanakkor az is beszédes, hogy a Tisza Párt még ebben a körzetben sem indult el, pedig a főváros számukra abszolút kedvező terep lenne