Szolgának tartja a falusiakat Magyar Péter kampányfőnöke

A negyedik figura

A tanácskozás negyedik szereplőjének személye sem mellékes, ő Ruff Bálint, aki az egykori SZDSZ kabinetfőnöke is volt egy ideig, majd 2017-ben az akkor még szocialista színekben politizáló Botka László szegedi polgármester mellé szegődött politikai főtanácsadónak, ahol egészen 2024 szeptemberéig dolgozott. Ruff állandó szereplője a dollármédia egyik meghatározó csatornájának, a Gulyás Márton vezette Partizánnak, ahol a Vétó című műsort is vezeti. A volt SZDSZ-es kabinetfőnök barátja Tóth Péter, aki szintén gyakori vendége a Partizánnak, például február 21-én – tíz nappal az emlékezetes Magyar Péter interjú után – is vele vitatta meg Ruff, hogy milyen következményei lehetnek a hazai politikai életben a kegyelmi ügynek. Márki-Zay Péter és Kész Zoltán után a partizános kapcsolatai is azt jelzik, hogy Tóth Péter részese a külföldről pénzelt köröknek.

Ismert, hogy Gulyás Márton és a Partizán nem is titkoltan részben amerikai pénzekből – a demokratákhoz, illetve Soros György hálózatához köthető szervezetek támogatásából – finanszírozza a működését.

Azt tehát már tisztáztuk, hogy Tóth egyáltalán nem távolodott el a politikától az utóbbi években, ahogy azt a szerdai interjúban állította. De nézzük, mit mondott ezen kívül Magyar Péter kampánymenedzsere!

Düh vezérli Magyar Pétert

Az egyik erős állítása Magyar Péter politikusi karakterére vonatkozik: „Már tavaly március 15-én látszott, és utána gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy egy ilyen szereplőre vártam az elmúlt években: valakire, aki all in-ben van. Akit olyan düh vezérel, hogy mindent feltesz arra, hogy ennek a rendszernek véget vessen. Ez nagyon fontos feltétel, hogy valaki nem a rendszer részeként akar megjelenni, hanem meg akarja haladni azt.”

A Tisza Párt kampányának irányítója ezek szerint csodálni valónak tekinti azt, hogy Magyar Péter a kormány elleni düh által vezérelve mindent feltesz egy lapra. Tóth ezzel a megállapításával cáfolja Magyar gyakran hangoztatott kijelentését, amely szerint a Tisza Párt a szeretetet és az összefogást képviseli. Ráadásul legitimálja azt az agresszív, durva hangnemet és stílust, amit Magyar Péter meghonosított a hazai közéletben.

Szolgáknak nevezett falusi emberek

Ezek után az sem meglepő, amit Tóth Péter a vidéki kistelepülések lakóiról mondott. Szerint a kisközségeket a Fideszen túli politikai világ teljesen elengedte, és ez azt jelenti, hogy a Fidesz foglyul ejtett több millió magyar embert. „Földesúri, szolgai rendszer alakult ki. Ha már az én baloldaliságomról volt szó, akkor mi lehet annál baloldalibb, mint azt mondani, hogy ebből felszabadítjuk őket, és partneri viszonyt, élő kapcsolatot alakítunk ki velük.” A Tisza Párt kampányfőnöke gyakorlatilag szolgáknak nevezi, ezzel vérig sérti a falusi embereket.

(Folytatjuk)