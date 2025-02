A 444.hu is elbukta az amerikai kormányzati pénzeket

A 444.hu a napokban több cikkben is foglalkozott azzal, hogy a Trump-adminisztráció felfüggesztette az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, azaz a USAID működését. Az érdeklődés nem véletlen: a portált kiadó Magyar Jeti Zrt. is az amerikai kormányzati pénzek kedvezményezettjei közé tartozik. Olyannyira, hogy szakmai szervezeteken keresztül részt vett amerikai közpénzből finanszírozott programokban, az innen származó összegek – az adott években – a kiadó éves költségvetésének 2-4 százalékát tették ki. Nem tűnik soknak, ám így is súlyos milliókról lehet szó.

Fotó: MN-montázs

De tekintsük át tüzetesen, mi is történt a tengerentúlon!

Trump levágja a csápokat

Az már a választási kampányban bizonyosnak tűnt, hogy ha Trump nyer, akkor megszünteti a liberális mélyállam azon csápjait, amely a Demokrata Párt befolyásának külföldi és belföldi fenntartásáért feleltek. Ezek egyike volt a USAID is, amely a politikai célok és az úgynevezett soft power mellett valódi segélyprogramokra is költött.

De erről később. Előbb említsük meg, hogy a USAID 1999-ben megszüntette magyarországi tevékenységét, de 2022-ben újra megjelent a Közép-Európa program keretében. Ennek részeként azonnal támogatásáról biztosított több magyar civil szervezetet, köztük a Magyar Helsinki Bizottságot és az Amnesty International Magyarországot.

A USAID támogatásait általában a demokratikus értékek megerősítése címszóval hirdetik meg, de sokan úgy vélik: ez csak fedőtevékenység, hogy ezen keresztül avatkozzanak be egyes államok belügyeibe, különösen a civil szervezetek és a média támogatásán keresztül.

Ennek azonban vége: február 3-tól a szervezet korábbi alkalmazottai az ügynökség épületeibe sem léphettek be. Elon Musk, a kormányzati hatékonyságért felelős adminisztratív testület (DOGE) vezetője és munkatársai átvizsgálják a USAID programjait, mielőtt azok folytatásáról vagy megszüntetéséről döntenének. Addig is, a USAID a továbbiakban Marco Rubio külügyminiszter alá tartozik.

Mi csinál ez az ügynökség?

A USAID-et 1961-ben hozták létre a humanitárius válságok kezelésére. Emellett a demokrácia kiépítését, fejlesztését, megerősítését is célul tűzték ki. A segélyszervezet tízezer embert foglalkoztat világszerte és a legnagyobb adományozó: az ENSZ adatai szerint 2023-ban a globális humanitárius segélyek több mint negyven százalékát folyósították, 72 milliárd dollárnyi értékben. A fontosabb programok között megtalálhatjuk a szudáni éhezés felszámolását segítő projektet, valamint igyekeztek támogatást nyújtani az afrikai kontinensen a járványos megbetegedések elleni küzdelemben. Mindemellett pedig az amerikai soft power legfontosabb közvetítői voltak.

Befolyásolás, de hogyan?

Hogy pontosan hogyan is működik a befolyásolás, arra maga a 444.hu szolgáltat jó példát. A portál az ukrajnai háborúról számos cikket közölt a The Reckoning Project keretei között. Ennek a szervezetnek a célja háborús bűnök dokumentálása, nyilvánosságra hozatala és a jogi felelősségre vonás elősegítése. A 444.hu-val közös munkájuk eredményeként 2025 januárjában jelent meg egy cikk, amely az ukrajnai háború személyes történeteit és jogi vonatkozásait mutatta be. Lényegében a háborúval kapcsolatos amerikai propaganda.

A The Reckoning Project pénzügyi hátterét olyan alapítványok és szervezetek biztosítják, amelyek szoros kapcsolatban állnak az Egyesült Államok kormányával, Soros Györggyel és akik közül többet is korábban kapcsolatba hoztak az amerikai hírszerzéssel. A hivatalos weboldalukon feltüntetett támogatóik közül kiemelkedik a National Endowment for Democracy (NED), amelynek tevékenységével kapcsolatban több forrás is megjegyzi, hogy hasonló feladatokat lát el, mint korábban a CIA. Allen Weinstein, a NED egyik alapítója, egy 1991-es interjújában következőket mondta: „Sok mindent, amit ma csinálunk, 25 évvel ezelőtt a CIA titokban végzett.”

A The Reckoning Project további támogatói között szerepel a USAID, valamint a Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi Hivatala (DRL) is. Érdekes párhuzam, hogy ugyanez a hivatal a Telexet is jelentős pénzügyi támogatásban részesítette közel 740 ezer dollárral. Látható tehát, hogy a 444.hu és a Telex közvetlenül amerikai demokrata pénzügyi támogatásokat is felhasznált.